16 yıldır hastalık izni kullanan öğretmen davalık oldu: Mahkeme kararını açıkladı
16 yıldır hastalık izni kullanan öğretmen davalık oldu: Mahkeme kararını açıkladı
Almanya'da 16 yıl boyunca hastalık izni kullanan bir öğretmen, yetkililer tarafından hastalığını kanıtlamak için yapılan tıbbi muayene talebini reddettikten... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, 16 yıldır hastalık izni kullanan bir öğretmen, kendisinden tıbbi muayene talep edilmesi üzerine dava açtı.Olay, öğretmenin 2009 yılında ruhsal sağlık sorunları nedeniyle başladığı hastalık iznini, yıllar içinde sürekli olarak uzatmasıyla başladı. Süreçte öğretmenin uzun süreli izni boyunca tam maaşını almaya devam ettiği ifade edildi.Eyalet yetkililerinin öğretmenin uzun süreli hastalık izni konusunda şüphelerinin artması üzerine, öğretmenden hastalığını kanıtlaması amacıyla tıbbi muayene talep ettiği bildirildi.Öğretmenin ise bu talebi 'makul olmayan bir istek' olarak değerlendirdiği ve Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtığı öğrenildi.İtirazı değerlendiren mahkemenin, öğretmenin hastalık iznini sürdürebilmesi için tıbbi bir muayeneyi kabul etmesini ve 2 bin 500 euro mahkeme ücreti ödemesini şart koştuğu belirtildi.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, 16 yıldır hastalık izni kullanan bir öğretmen, kendisinden tıbbi muayene talep edilmesi üzerine dava açtı.
Olay, öğretmenin 2009 yılında ruhsal sağlık sorunları nedeniyle başladığı hastalık iznini, yıllar içinde sürekli olarak uzatmasıyla başladı. Süreçte öğretmenin uzun süreli izni boyunca tam maaşını almaya devam ettiği ifade edildi.
Eyalet yetkililerinin öğretmenin uzun süreli hastalık izni konusunda şüphelerinin artması üzerine, öğretmenden hastalığını kanıtlaması amacıyla tıbbi muayene talep ettiği bildirildi.
Öğretmenin ise bu talebi 'makul olmayan bir istek' olarak değerlendirdiği ve Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtığı öğrenildi.
İtirazı değerlendiren mahkemenin, öğretmenin hastalık iznini sürdürebilmesi için tıbbi bir muayeneyi kabul etmesini ve 2 bin 500 euro mahkeme ücreti ödemesini şart koştuğu belirtildi.