MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruların 12-16 Mayıs... 12.08.2025
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
tayin
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos dönemi il içi öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi. Öğretmenlerin sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.
00:19 12.08.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı ve atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatılan açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos dönemi il içi öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi.
Öğretmenlerin sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.
