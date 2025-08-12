https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-tayin-sonuclari-aciklandi-1098518004.html

MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruların 12-16 Mayıs... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos dönemi il içi öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi. Öğretmenlerin sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

