https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-tayin-sonuclari-aciklandi-1098518004.html
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruların 12-16 Mayıs... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T00:19+0300
2025-08-12T00:19+0300
2025-08-12T00:19+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
tayin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos dönemi il içi öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi. Öğretmenlerin sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-il-ici-atama-sonuclari-nasil-ogrenilir-1097939195.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b80259ab60e8bfbed3bb4ffbd0134b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, tayin
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, tayin
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı ve atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatılan açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos dönemi il içi öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün tamamlandığı bildirildi.
Öğretmenlerin sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.