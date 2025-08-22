Yemen'den İsrail'e balistik füze fırlatıldı: Tel Aviv'de sirenler çaldı

Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/yemenden-israile-balistik-fuze-firlatildi-tel-avivde-sirenler-caldi-1098778146.html
2025-08-22T21:36+0300
2025-08-22T21:47+0300
Yemen’den atılan roketler nedeniyle İsrail’in merkezinde sirenler çaldı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını ve savunma sistemlerinin tehdidi engellemeye çalıştığını bildirdi. Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu.Açıklamada, şu ana kadar acil durum çağrısı alınmadığı; yalnızca sığınaklara koşarken bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/husiler-israile-balistik-fuze-firlatti-ben-gurion-havalimani-ucuslara-kapatildi-1098000558.html
21:36 22.08.2025 (güncellendi: 21:47 22.08.2025)
Yemen’den atılan roketler nedeniyle İsrail’in merkezindeki onlarca şehirde sirenler çaldı. Ben Gurion Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durduruldu.
Yemen’den atılan roketler nedeniyle İsrail’in merkezinde sirenler çaldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını ve savunma sistemlerinin tehdidi engellemeye çalıştığını bildirdi. Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu.
Açıklamada, şu ana kadar acil durum çağrısı alınmadığı; yalnızca sığınaklara koşarken bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
