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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/husiler-israile-balistik-fuze-firlatti-ben-gurion-havalimani-ucuslara-kapatildi-1098000558.html
Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı: Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı: Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı 'Filistin-2' balistik füzesiyle vurduklarını iddia etti. Sözcü Yahya Seri, saldırıların Gazze’ye... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T03:28+0300
2025-07-19T03:28+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
husiler
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
havalimanı
ben gurion havalimanı
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Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti.Askeri sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bu saldırının, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına ve uyguladığı kuşatmaya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılar sona ermeden, İsrail’e yönelik operasyonlara devam edeceklerini vurguladı.İsrail ordusu ise Yemen’den atıldığı öne sürülen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. Ben Gurion Havalimanı’nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, bazı yolcuların ise sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abdde-havayolu-trafigi-krizi-jfkde-ucuslar-askiya-alindi-1097999278.html
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ortadoğu, i̇srail, husiler, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, havalimanı, ben gurion havalimanı
ortadoğu, i̇srail, husiler, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, havalimanı, ben gurion havalimanı

Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı: Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

03:28 19.07.2025
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBen Gurion Havalimanı
Ben Gurion Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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Yemen’deki Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı 'Filistin-2' balistik füzesiyle vurduklarını iddia etti. Sözcü Yahya Seri, saldırıların Gazze’ye yönelik operasyonlar bitene kadar süreceğini açıkladı. İsrail ordusu ise füzenin hava savunma sistemiyle engellendiğini, havalimanının ise kısa süreli kapatıldığını belirtti.
Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti.
Askeri sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bu saldırının, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına ve uyguladığı kuşatmaya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılar sona ermeden, İsrail’e yönelik operasyonlara devam edeceklerini vurguladı.
İsrail ordusu ise Yemen’den atıldığı öne sürülen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. Ben Gurion Havalimanı’nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, bazı yolcuların ise sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.
New York JFK Havalimanı'nı su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
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ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
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