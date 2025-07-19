https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/husiler-israile-balistik-fuze-firlatti-ben-gurion-havalimani-ucuslara-kapatildi-1098000558.html

Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı: Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı: Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı 'Filistin-2' balistik füzesiyle vurduklarını iddia etti. Sözcü Yahya Seri, saldırıların Gazze’ye... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T03:28+0300

2025-07-19T03:28+0300

2025-07-19T03:28+0300

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ortadoğu

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husiler

saldırı

bombalı saldırı

saldırı girişimi

havalimanı

ben gurion havalimanı

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Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti.Askeri sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bu saldırının, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına ve uyguladığı kuşatmaya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılar sona ermeden, İsrail’e yönelik operasyonlara devam edeceklerini vurguladı.İsrail ordusu ise Yemen’den atıldığı öne sürülen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. Ben Gurion Havalimanı’nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, bazı yolcuların ise sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abdde-havayolu-trafigi-krizi-jfkde-ucuslar-askiya-alindi-1097999278.html

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ortadoğu, i̇srail, husiler, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, havalimanı, ben gurion havalimanı