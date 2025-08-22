Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in babasının beynindeki bir hastalık nedeniyle ağır durumda olduğu kaydedildi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Rus sınırını geçmesi halinde gözaltına alınacak olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Rusya'da ölüm döşeğinde bulunan babasını ziyaret edemediği belirtildi.Emniyet birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'da hakkında arama kararı bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, sınırdan girişte derhal yakalanacağı için Rusya'da hasta yatağındaki babasının yanına gidemiyor.Daha önce Sputnik'e konuşan ağabey Oleg Sırskiy, babasının ölüm döşeğinde olduğunu söyleyerek artık rahatsız edilmek istemediklerini ifade etmişti.Mayıs 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Şubat 2024'te ordunun başına geçen Sırskiy hakkında arama kararı çıkarmıştı.Medyadaki haberlere ve açık kaynaklara göre Sırskiy, Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde doğmuş olup ebeveynleri ile ağabeyi de dahil akrabaları yaşamını bu bölgede sürdürüyor.Sırskiy'in babasının beynindeki bir hastalık nedeniyle Vladimir Bölgesi'nde tedaviye başladığı, ancak daha sonra Moskova Bölgesi'ne gönderildiği basına yansımıştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya'da ölüm döşeğinde bulunan babasını ziyaret edemiyor

© AP Photo / Vadim Ghirda
Đại tá Alexander Syrsky - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in babasının beynindeki bir hastalık nedeniyle ağır durumda olduğu kaydedildi.
Rus sınırını geçmesi halinde gözaltına alınacak olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Rusya'da ölüm döşeğinde bulunan babasını ziyaret edemediği belirtildi.

Emniyet birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'da hakkında arama kararı bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, sınırdan girişte derhal yakalanacağı için Rusya'da hasta yatağındaki babasının yanına gidemiyor.

Daha önce Sputnik'e konuşan ağabey Oleg Sırskiy, babasının ölüm döşeğinde olduğunu söyleyerek artık rahatsız edilmek istemediklerini ifade etmişti.

Mayıs 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Şubat 2024'te ordunun başına geçen Sırskiy hakkında arama kararı çıkarmıştı.

Medyadaki haberlere ve açık kaynaklara göre Sırskiy, Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde doğmuş olup ebeveynleri ile ağabeyi de dahil akrabaları yaşamını bu bölgede sürdürüyor.

Sırskiy'in babasının beynindeki bir hastalık nedeniyle Vladimir Bölgesi'nde tedaviye başladığı, ancak daha sonra Moskova Bölgesi'ne gönderildiği basına yansımıştı.
