https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/abdde-rusyaya-dair-surpriz-oneri-natoya-davet-edelim-1098757171.html

ABD’de Rusya’ya dair sürpriz öneri: ‘NATO’ya davet edelim’

ABD’de Rusya’ya dair sürpriz öneri: ‘NATO’ya davet edelim’

Sputnik Türkiye

Eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Matt Gaetz, Rusya'nın NATO'ya davet edilmesini önerdi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T03:43+0300

2025-08-22T03:43+0300

2025-08-22T03:43+0300

dünya

abd

matt gaetz

rusya

moskova

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090400507_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_a249bafbd1198c64f771722311e09c6d.jpg

ABD, Rusya'ya ilişkin beklenmedik bir teklifte bulundu. Eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz, One America News kanalındaki programda dikkat çeken bir öneride bulundu. Gaetz, Rusya’ya NATO üyeliği teklif edilmesi gerektiğini söyledi.Matt Gaetz, “Bir fikrim var: Rusya’ya NATO’ya katılma teklifini götürelim” diyerek, bunun karşılığında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den çatışmaların durdurulması, ekonomik iş birliği ve toprak anlaşmazlıklarının çözümü dahil ‘istediği her şeyi’ alabileceğini öne sürdü.Gaetz ayrıca, bu düşüncenin çılgınlık olmadığını vurgulayarak, “Rusya’nın NATO üyeliği fikri uzun süredir siyasi çevrelerde dolaşıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Trump, Moskova’nın NATO konusundaki görüşlerini haklı bulduğunu söylemiş, Rusya ve Sovyetler Birliği’nin, ittifakı sınırlarında görmek istememekte haklı olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/trump-ukrayna-konusundaki-yaklasimimi-iki-hafta-sonra-degistirebilirim-1098754261.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, matt gaetz, rusya, moskova, nato