ABD’de Rusya’ya dair sürpriz öneri: ‘NATO’ya davet edelim’
ABD’de Rusya’ya dair sürpriz öneri: ‘NATO’ya davet edelim’
Eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Matt Gaetz, Rusya'nın NATO'ya davet edilmesini önerdi. 22.08.2025
ABD, Rusya'ya ilişkin beklenmedik bir teklifte bulundu. Eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz, One America News kanalındaki programda dikkat çeken bir öneride bulundu. Gaetz, Rusya’ya NATO üyeliği teklif edilmesi gerektiğini söyledi.Matt Gaetz, “Bir fikrim var: Rusya’ya NATO’ya katılma teklifini götürelim” diyerek, bunun karşılığında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den çatışmaların durdurulması, ekonomik iş birliği ve toprak anlaşmazlıklarının çözümü dahil ‘istediği her şeyi’ alabileceğini öne sürdü.Gaetz ayrıca, bu düşüncenin çılgınlık olmadığını vurgulayarak, “Rusya’nın NATO üyeliği fikri uzun süredir siyasi çevrelerde dolaşıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Trump, Moskova’nın NATO konusundaki görüşlerini haklı bulduğunu söylemiş, Rusya ve Sovyetler Birliği’nin, ittifakı sınırlarında görmek istememekte haklı olduğunu belirtmişti.
