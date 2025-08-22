https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/turkiyede-tek-tuz-golu-havzasinda-1-yildir-aniden-fiskirip-kaybolan-suyun-sirri-cozuldu-1098762254.html

Türkiye’de tek: Tuz Gölü havzasında 1 yıldır aniden fışkırıp kaybolan suyun sırrı çözüldü

Aksaray’ın Tuz Gölü havzasında bir tarladan 1 yıldır aniden fışkıran ve kısa süre sonra kaybolan suyun gizemi çözüldü. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Aksaray’ın Yeşilova beldesinde yer alan bir tarlada, yaklaşık 1 yıldır yer altından çıkan su dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 metre çapında alana yayılan su, kısa bir süre sonra akışı kesilerek kayboluyor. Bu durum bölge halkının merak konusu haline gelmişti.Uzman: “Soğuk su gayzeri”Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bu doğa olayının karbondioksit gazı çıkışı kaynaklı olduğunu belirtti. Özdemir, “Buradaki oluşum, soğuk su gayzeri olarak değerlendirilebilir. Normalde gayzerler magmanın etkisiyle sıcak su ve buharla ortaya çıkar, burada ise karbondioksit gazı yer altı suyunu yukarı püskürtüyor” dedi.“Türkiye’de tek jeolojik miras”Özdemir, bu oluşumun Türkiye’de başka bir örneği olmadığını vurgulayarak, “Soda şişesini açtığınızda nasıl fışkırıyorsa burada da aynı etkiyle su aniden fışkırıyor. Bu doğal olay, Türkiye’de tek ve jeolojik bir miras niteliğinde. Herkesin gelip görmesi gerekir” ifadelerini kullandı.Çoraklaşma tehlikesiUzmanlar, bölgede yer altı sularına karışan karbondioksit ve tuzlu suyun tarımsal üretimi olumsuz etkilemeye başladığına dikkat çekti. Özdemir, “Ayçiçeği ekilen tarlalarda artık verim alınamıyor, bazı alanlarda güneş enerjisi santralleri kurulmuş. Sular hızla tükeniyor, 4-5 yıl içinde mevcut kaynaklarımızı bulamayabiliriz. Çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

