İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham yeni yaşını kutladı: 117'sine girdi

İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham yeni yaşını kutladı: 117'sine girdi

İngiltere Kralı 7. Edward döneminde dünyaya gelen ve "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan Ethel Caterham, 116'ncı yaşını kutladı.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Ethel Caterham, 116’ncı doğum gününü ailesiyle kutladı. Caterham, doğum günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelen kutlama mesajlarıyla onurlandırıldı.Bakımevinden teşekkür mesajıCaterham’ın kaldığı bakımevi tarafından yapılan açıklamada, “Ethel ile ailesi, bu yıl 116’ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadeleri kullanıldı.Kral Charles’a özel istisnaCaterham’ın basına röportaj vermeyeceği açıklanırken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği belirtildi. Bu durum, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.

