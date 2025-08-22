https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ingiltere-krali-7-edward-doneminde-dogan-dunyanin-en-yasli-insani-ethel-caterham-yeni-yasini-1098760722.html
İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham yeni yaşını kutladı: 117'sine girdi
İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham yeni yaşını kutladı: 117'sine girdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı 7. Edward döneminde dünyaya gelen ve “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını taşıyan Ethel Caterham, 116’ncı yaşını kutladı. Surrey’deki bir... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T10:30+0300
2025-08-22T10:30+0300
2025-08-22T10:30+0300
charles
yaşam
yaşlı
yaşlı nüfus
dünyanın en yaşlı insanı
dünyanın en yaşlı kişisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423890_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_461fbc41a6f77eda1acca88660c15baf.jpg
İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Ethel Caterham, 116’ncı doğum gününü ailesiyle kutladı. Caterham, doğum günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelen kutlama mesajlarıyla onurlandırıldı.Bakımevinden teşekkür mesajıCaterham’ın kaldığı bakımevi tarafından yapılan açıklamada, “Ethel ile ailesi, bu yıl 116’ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadeleri kullanıldı.Kral Charles’a özel istisnaCaterham’ın basına röportaj vermeyeceği açıklanırken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği belirtildi. Bu durum, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/japon-fenomen-yoshi-enomoto-ulkesine-donuyor-ulkem-olarak-gordugum-turkiyeden-ayrilmak-zorundayim-7-1098760349.html
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423890_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d35b65e1dceda50867c512c489317a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
charles, yaşlı, yaşlı nüfus, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı kişisi
charles, yaşlı, yaşlı nüfus, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı kişisi
İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham yeni yaşını kutladı: 117'sine girdi
İngiltere Kralı 7. Edward döneminde dünyaya gelen ve “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını taşıyan Ethel Caterham, 116’ncı yaşını kutladı. Surrey’deki bir bakımevinde yaşamını sürdüren Caterham, doğum gününü ailesiyle geçirdi. Bakımevi, gösterilen yoğun ilgi ve mesajlar için teşekkür etti.
İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Ethel Caterham, 116’ncı doğum gününü ailesiyle kutladı. Caterham, doğum günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelen kutlama mesajlarıyla onurlandırıldı.
Bakımevinden teşekkür mesajı
Caterham’ın kaldığı bakımevi tarafından yapılan açıklamada, “Ethel ile ailesi, bu yıl 116’ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadeleri kullanıldı.
Kral Charles’a özel istisna
Caterham’ın basına röportaj vermeyeceği açıklanırken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği belirtildi. Bu durum, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.