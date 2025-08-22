Trump, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya kızgın
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
© AA / Yasin Öztürk
Ukrayna krizine çözüm için diplomatik çabaların sıklaştığı bir dönemde Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılar, Trump'ın da tepkisini çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ordusunun Rus petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılardan öfke duyduğunu belirtti.
Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Drujba'ya yönelik saldırılar hakkında kendisine yazdığı mektuba yanıt verdi.
Macaristan Başbakanı'nın paylaştığı, Trump tarafından el yazısıyla hazırlanmış yanıtta ABD Başkanı, "Viktor, bunu duymak hoşuma gitmedi. Bundan dolayı çok kızgınım. Slovakya'ya da söyle. Sen benim büyük dostumsun" ifadelerini kullandı.
Orban, Trump'a yazdığı mektupta "Beş gün önce, Alaska'da Trump ve Putin arasındaki tarihi görüşmeden hemen önce, Ukrayna Rusya'daki Drujba petrol boru hattına İHA saldırıları düzenledi. Bu boru hattı, ham petrol ithal etmek için başka bir yolu bulunmayan Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarik ediyor" demişti.
Macaristan'ın Ukrayna'ya elektrik ve petrol sağladığını, bunun karşılığında Macaristan'a uzanan boru hattını hedef alan saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Orban, bunun çok düşmanca bir hamle olduğunu vurgulamıştı.
Orban, Trump'a barış arayışında başarılar da dilemişti.
