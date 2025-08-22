Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya kızgın
Trump, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya kızgın
Ukrayna krizine çözüm için diplomatik çabaların sıklaştığı bir dönemde Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılar, Trump'ın da tepkisini... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ordusunun Rus petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılardan öfke duyduğunu belirtti.Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Drujba'ya yönelik saldırılar hakkında kendisine yazdığı mektuba yanıt verdi.Macaristan Başbakanı'nın paylaştığı, Trump tarafından el yazısıyla hazırlanmış yanıtta ABD Başkanı, "Viktor, bunu duymak hoşuma gitmedi. Bundan dolayı çok kızgınım. Slovakya'ya da söyle. Sen benim büyük dostumsun" ifadelerini kullandı.Orban, Trump'a yazdığı mektupta "Beş gün önce, Alaska'da Trump ve Putin arasındaki tarihi görüşmeden hemen önce, Ukrayna Rusya'daki Drujba petrol boru hattına İHA saldırıları düzenledi. Bu boru hattı, ham petrol ithal etmek için başka bir yolu bulunmayan Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarik ediyor" demişti.Macaristan'ın Ukrayna'ya elektrik ve petrol sağladığını, bunun karşılığında Macaristan'a uzanan boru hattını hedef alan saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Orban, bunun çok düşmanca bir hamle olduğunu vurgulamıştı.Orban, Trump'a barış arayışında başarılar da dilemişti.
15:53 22.08.2025
Ukrayna krizine çözüm için diplomatik çabaların sıklaştığı bir dönemde Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılar, Trump'ın da tepkisini çekti.
