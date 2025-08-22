Clinton, Putin’e güvence vermişti: ‘NATO’nun doğuya genişlemesi Rusya’yı tehdit etmiyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/clinton-putine-guvence-vermisti-natonun-doguya-genislemesi-rusyayi-tehdit-etmiyor-1098759847.html
ABD’de George Washington Üniversitesi'ne bağlı sivil bir araştırma kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Arşivi (National Security Archive), dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan ve akıcı bir şekilde Rusça konuşan diplomat ve çevirmen Strobe Talbott'un, 2000 Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Bill Clinton arasında Kremlin'de gerçekleşen bir görüşme sırasında tuttuğu notları yayımladı.
Clinton, “NATO genişleme sürecinin en başından beri, bunun Rusya için bir sorun olabileceğini biliyordum. Buna anlayışla yaklaştım ve herkesin anlamasını istiyorum ki NATO genişlemesi Rusya için hiçbir şekilde tehdit oluşturmuyor” şeklinde konuştu.
“Haleflerimiz, endişe etmeleri gereken asıl tehdit olarak birbirlerine odaklanırlarsa, diğer sorunları çözmek için birlikte çalışma fırsatını kaçırırlar” diyen Clinton, “Rusya'nın NATO üyeliğini değerlendirmeye hazır olduğum konusunda ciddiyim. Rusya'nın iç meselelerinin şimdilik buna izin vermeyeceğini anlıyorum, ancak zamanla Rusya, uygar dünyanın birliğini destekleyen tüm örgütlerin üyesi olmalı” diye ekledi.
Talbott’un notlarında, ABD liderinin ertesi gün “bu konuda çok daha az sözlü” olduğu belirtildi.
Rusya lideri Putin, 2024'te ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, “ABD samimi ilgi gösterseydi, Rusya 2000'lerin başında NATO üyesi olurdu” demişti.