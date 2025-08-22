Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/israil-savunma-bakani-katzdan-gazze-tehdidi-cehennemin-kapilarini-acacagiz-1098766586.html
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze tehdidi: 'Cehennemin kapılarını açacağız'
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze tehdidi: 'Cehennemin kapılarını açacağız'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, Netanyahu'nun sunduğu Gazze'nin işgali planının İsrail ordusu tarafından onaylandığını duyurdu. Gazze'de 'cehennemin kapılarını... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T12:50+0300
2025-08-22T12:50+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
yisrael katz
benyamin netanyahu
gazze
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5e004105435331a279ab777ce8a1666.jpg
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu işgal planının onaylandığını açıklayarak 'cehennemin kapılarını açacakları' tehdidinde bulundu."Yakında Hamas için cehennemin kapılarını açacakları" tehdidinde bulunan Katz, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin "savaşı sona erdirmek" için öne sürdüğü 50 rehinenin tamamının bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini kaydetti.Katz, aksi takdirde Gazze kentinin İsrail'in saldırılarla büyük yıkıma neden olduğu güneydeki Refah kenti ve kuzeydeki Beyt Hanun beldesine benzeyeceğini söyledi.Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakere talimatı verdiNetanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve rehine takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/gazzde-kitlik-bm-tarafindan-resmen-teyit-edildi-milyonlarca-kisi-olumle-burun-buruna-1098765118.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0274140012a4e950c6415ec64cb0529c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yisrael katz, benyamin netanyahu, gazze, hamas
ortadoğu, yisrael katz, benyamin netanyahu, gazze, hamas

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze tehdidi: 'Cehennemin kapılarını açacağız'

12:50 22.08.2025
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Katz, Netanyahu'nun sunduğu Gazze'nin işgali planının İsrail ordusu tarafından onaylandığını duyurdu. Gazze'de 'cehennemin kapılarını açacakları' tehdidinde bulunan Katz, saldırıların 50 rehinenin tamamının bırakılması ve Hamas'ın silahsızlaştırılması şartlarının kabul edilene kadar süreceğini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu işgal planının onaylandığını açıklayarak 'cehennemin kapılarını açacakları' tehdidinde bulundu.
"Yakında Hamas için cehennemin kapılarını açacakları" tehdidinde bulunan Katz, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin "savaşı sona erdirmek" için öne sürdüğü 50 rehinenin tamamının bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini kaydetti.
Katz, aksi takdirde Gazze kentinin İsrail'in saldırılarla büyük yıkıma neden olduğu güneydeki Refah kenti ve kuzeydeki Beyt Hanun beldesine benzeyeceğini söyledi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakere talimatı verdi

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve rehine takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала