İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze tehdidi: 'Cehennemin kapılarını açacağız'

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze tehdidi: 'Cehennemin kapılarını açacağız'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu işgal planının onaylandığını açıklayarak 'cehennemin kapılarını açacakları' tehdidinde bulundu."Yakında Hamas için cehennemin kapılarını açacakları" tehdidinde bulunan Katz, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin "savaşı sona erdirmek" için öne sürdüğü 50 rehinenin tamamının bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini kaydetti.Katz, aksi takdirde Gazze kentinin İsrail'in saldırılarla büyük yıkıma neden olduğu güneydeki Refah kenti ve kuzeydeki Beyt Hanun beldesine benzeyeceğini söyledi.Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakere talimatı verdiNetanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve rehine takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

