https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/israil-basbakani-netanyahudan-ateskes-aciklamasi-1098754363.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği’ni ziyaret ederek orduya Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onayladığını... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T21:28+0300

2025-08-21T21:28+0300

2025-08-21T21:28+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail parlamentosu (knesset)

i̇srail yüksek mahkemesi

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097911842_0:31:900:537_1920x0_80_0_0_c8a06f06de6e81fcd5f0c557a386517c.jpg

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Netanyahu, “Karar aşamasındayız. Bugün Gazze Birliği’ne, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bana ve Savunma Bakanı’na sunduğu Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onaylamak için geldim. Aynı zamanda, tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için İsrail’in kabul edebileceği şartlarla derhal müzakerelere başlanmasını talimat verdim. Hamas’ın yenilmesiyle tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması birbirine bağlıdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ingiltere-ve-21-ortak-israili-kinadi-e1-projesi-geri-cekilmeli-1098752082.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)