İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği’ni ziyaret ederek orduya Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onayladığını... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Netanyahu, “Karar aşamasındayız. Bugün Gazze Birliği’ne, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bana ve Savunma Bakanı’na sunduğu Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onaylamak için geldim. Aynı zamanda, tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için İsrail’in kabul edebileceği şartlarla derhal müzakerelere başlanmasını talimat verdim. Hamas’ın yenilmesiyle tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması birbirine bağlıdır” dedi.
ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği’ni ziyaret ederek orduya Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onayladığını açıkladı. Netanyahu, eş zamanlı olarak tüm rehine vatandaşların serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için İsrail’in kabul edebileceği şartlarda müzakerelere başlanmasını talimat verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, “Karar aşamasındayız. Bugün Gazze Birliği’ne, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bana ve Savunma Bakanı’na sunduğu Gazze Şehri’ni kontrol altına alma ve Hamas’ı yenme planlarını onaylamak için geldim. Aynı zamanda, tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için İsrail’in kabul edebileceği şartlarla derhal müzakerelere başlanmasını talimat verdim. Hamas’ın yenilmesiyle tüm rehine vatandaşlarımızın serbest bırakılması birbirine bağlıdır” dedi.
