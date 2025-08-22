https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/fedden-tarihi-sinyal-powell-faiz-indirimine-kapiyi-araladi-1098777014.html
FED’den tarihi sinyal: Powell faiz indirimine kapıyı araladı
FED’den tarihi sinyal: Powell faiz indirimine kapıyı araladı
22.08.2025
FED Başkanı Powell, Wyoming’de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada işsizlik ve enflasyon riskine dikkat çekti. Powell “İşsizlik oranının istikrarlı seyretmesi bize dikkatli ilerleme imkanı veriyor” dedi. Ancak ekleyerek “Politikamız şu anda kısıtlayıcı bölgede. Görünüm ve riskler değiştikçe duruşumuzu ayarlamamız gerekebilir” dedi. Bu sözler, Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceğinin en açık sinyali olarak yorumlandı.Trump’tan baskı ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir faizlerin düşmesini istiyor. ''Enflasyon yok, faizleri indirin'' diyerek Powell’a yüklenen Trump, indirimin borç faizlerini azaltacağını savunuyor. Powell ise aceleci adım atmak yerine verileri bekleyeceklerini belirterek temkinli duruşunu korudu.ABD’de enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 2.7 oldu. Bu, Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 3.1 seviyesinde. Tarifelerin fiyat artışlarını tetiklediğini söyleyen Powell, “Tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık açıkça görüyoruz. Bu etkiler önümüzdeki aylarda birikecek” ifadelerini kullandı.Piyasalar diken üstünde Yatırımcılar eylül ayında faiz indirimi beklentisi içindeydi. Ancak Powell’ın temkinli tavrı, bu ihtimali biraz zayıflattı. Buna rağmen uzmanlara göre ilk adım her an gelebilir. Ekonomistler, Powell’ın sözlerini sabırlı ama hazırlıklı bir mesaj olarak yorumladı.
