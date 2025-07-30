https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/fed-faiz-kararini-acikladi--1098256504.html
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Faiz oranı yüzde 4.25 - 4.50 oranında... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T21:02+0300
2025-07-30T21:02+0300
2025-07-30T21:35+0300
dünya
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abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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fed faiz kararı
faiz indirimi
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ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 4.25 - 4.50 oranında sabit tuttu.FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelenin sürdüğü ve ekonomik verilerin yakından izleneceği vurgulandı.Piyasalar, sabit faiz kararını büyük ölçüde fiyatlamıştı Dolar endeksi ve ABD Hazine tahvil getirileri açıklama sonrası sınırlı yükseliş gösterirken, yatırımcılar şimdi Eylül ayındaki olası faiz adımı için FED’den gelecek yeni sinyalleri bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/fed-faiz-karari-aciklandi-mi-fed-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1098253431.html
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fed, abd, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), jerome powell, donald trump, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, kilit faiz oranı
FED faiz kararını açıkladı
21:02 30.07.2025 (güncellendi: 21:35 30.07.2025)
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Faiz oranı yüzde 4.25 - 4.50 oranında bırakılırken, karar metninde enflasyonla mücadelenin sürdüğü ve ekonomik verilerin yakından izleneceği vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 4.25 - 4.50 oranında sabit tuttu.
FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelenin sürdüğü ve ekonomik verilerin yakından izleneceği vurgulandı.
Piyasalar, sabit faiz kararını büyük ölçüde fiyatlamıştı
Dolar endeksi ve ABD Hazine tahvil getirileri açıklama sonrası sınırlı yükseliş gösterirken, yatırımcılar şimdi Eylül ayındaki olası faiz adımı için FED’den gelecek yeni sinyalleri bekliyor.