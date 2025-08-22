https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/duvarlarindan-ses-geldigi-iddia-edilen-2-bina-bosatildi-binalarda-inceleme-suruyor-1098756568.html
Duvarlarından ses geldiği iddia edilen 2 bina boşatıldı: Binalarda inceleme sürüyor
İstanbul Büyükçekmece'de duvarlarından ses geldiği iddiasıyla 2 bina tedbir için boşaltıldı.
Büyükçekmece'de Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan 2 bina duvarlardan ses geldiği iddiası sonrası tahliye edildi. Binada toplam 7 daire bulunduğu belirtildi.İhbar sonrası adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğalgaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı.Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
türkiye, tahliye, bina, büyükçekmece
Büyükçekmece'de Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan 2 bina duvarlardan ses geldiği iddiası sonrası tahliye edildi. Binada toplam 7 daire bulunduğu belirtildi.
İhbar sonrası adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğalgaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemeleri sürüyor.