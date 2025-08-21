https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/belediye-duyurdu-2-ton-bozuk-pirinc-ve-tarihi-gecmis-urunler-ele-gecirildi-1098754134.html

Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirdi. Pirinç, sucuk... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T21:10+0300

2025-08-21T21:10+0300

2025-08-21T21:10+0300

türki̇ye

bozuk et

bozuk yemek

bozuk gıda

dükkan

son kullanma tarihi

gıda

helal gıda

gıda fiyatları

gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753960_0:114:1548:985_1920x0_80_0_0_e3821aa8798e19a8b96e4577c98a6a3e.jpg

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinçle son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.Yetkililer, halktan alışverişte ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hamam-bocekli-yumurta-ihbari-gida-skandalini-ortaya-cikardi-son-kullanma-tarihi-gecmis-et-1098700310.html

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bozuk et, bozuk yemek, bozuk gıda, dükkan, son kullanma tarihi, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa valiliği