Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/belediye-duyurdu-2-ton-bozuk-pirinc-ve-tarihi-gecmis-urunler-ele-gecirildi-1098754134.html
Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi
Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirdi. Pirinç, sucuk... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T21:10+0300
2025-08-21T21:10+0300
türki̇ye
bozuk et
bozuk yemek
bozuk gıda
dükkan
son kullanma tarihi
gıda
helal gıda
gıda fiyatları
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753960_0:114:1548:985_1920x0_80_0_0_e3821aa8798e19a8b96e4577c98a6a3e.jpg
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinçle son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.Yetkililer, halktan alışverişte ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hamam-bocekli-yumurta-ihbari-gida-skandalini-ortaya-cikardi-son-kullanma-tarihi-gecmis-et-1098700310.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753960_84:0:1465:1036_1920x0_80_0_0_d679297b399813285222fcf3d5617d59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bozuk et, bozuk yemek, bozuk gıda, dükkan, son kullanma tarihi, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa valiliği
bozuk et, bozuk yemek, bozuk gıda, dükkan, son kullanma tarihi, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa valiliği

Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

21:10 21.08.2025
© AA / Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiBozuk gıda
Bozuk gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirdi. Pirinç, sucuk, süt ürünleri, peynir, bulyon ve şekerlemeler imha edilmek üzere toplandı. Halktan alışverişte son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri istendi.
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinçle son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.
Yetkililer, halktan alışverişte ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
Bozuk et - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
TÜRKİYE
Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu
19 Ağustos, 19:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала