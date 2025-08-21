Belediye duyurdu: 2 ton bozuk pirinç ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/belediye-duyurdu-2-ton-bozuk-pirinc-ve-tarihi-gecmis-urunler-ele-gecirildi-1098754134.html
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirdi.
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinçle son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.Yetkililer, halktan alışverişte ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
şanlıurfa
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinçle son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.
Yetkililer, halktan alışverişte ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.