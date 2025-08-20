Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem: Biri 4.3 büyüklüğünde
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem: Biri 4.3 büyüklüğünde
Gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 4.54 km olarak açıkladı.Ardından AFAD, saat 01.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. İkinci depremin derinliği ise 5.65 km olarak açıklandı.
01:40 20.08.2025
Gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 4.54 km olarak açıkladı.
Ardından AFAD, saat 01.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. İkinci depremin derinliği ise 5.65 km olarak açıklandı.
