Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem: Biri 4.3 büyüklüğünde

Gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 4.54 km olarak açıkladı.Ardından AFAD, saat 01.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. İkinci depremin derinliği ise 5.65 km olarak açıklandı.

