Balıkesir'de 4 bine yakın artçı oldu: Deprem fırtınası dinecek mi? Artçılar ne zaman biter?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından, bölgede 4 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir artçıların... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'de 10 Ağustos'tan beri 4 bin artçı meydana geldi. Balıkesir'de 4 bin artçıDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi.Artçılar ne zaman bitecek?Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay. Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor." dedi.'Zaman zaman deprem fırtınası olabilir'Hasan Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerinin sonlandığı yerde kuzey güney yönlü uzandığını ifade etti.Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem ürettiğini aktaran Sözbulur, "Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir. Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor." diye konuştu.Balıkesir'de son depremlerSındırgı'da gece boyu artçılar sürdü. Son olarak da sabah saat 09:32'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Binalar güvenli mi?Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini vurguladı.Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

