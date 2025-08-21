https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turk-bayragi-asili-direkte-yapilan-dans-hakkinda-inceleme-nevsehir-valiliginden-aciklama-1098746370.html
Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama
Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Türk bayrağı direğinde direk dansı yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.Nevşehir'de Türk bayrağında dansa incelemeSosyal medya hesaplarında paylaşılan ve tepki çeken videoda bir kadın, Uçhisar'daki Türk bayrağı direğinde direk dansı yapıyor. Videosu da çekilen dans, sosyal medyada yayılım gösterince tepkilerin ardından inceleme başlatıldı.Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
