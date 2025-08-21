https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turk-bayragi-asili-direkte-yapilan-dans-hakkinda-inceleme-nevsehir-valiliginden-aciklama-1098746370.html

Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama

Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama

Sputnik Türkiye

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T13:47+0300

2025-08-21T13:47+0300

2025-08-21T13:47+0300

türki̇ye

nevşehir

valilik

direk dansı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086396025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_91b7761e36173f1c993920def6fcc1b4.jpg

Türk bayrağı direğinde direk dansı yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.Nevşehir'de Türk bayrağında dansa incelemeSosyal medya hesaplarında paylaşılan ve tepki çeken videoda bir kadın, Uçhisar'daki Türk bayrağı direğinde direk dansı yapıyor. Videosu da çekilen dans, sosyal medyada yayılım gösterince tepkilerin ardından inceleme başlatıldı.Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarihi-suryani-kilisesinde-yoga-tepkiler-uzerine-aciklama-geldi--1090825512.html

türki̇ye

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk bayrağında direk dansı