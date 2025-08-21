Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turk-bayragi-asili-direkte-yapilan-dans-hakkinda-inceleme-nevsehir-valiliginden-aciklama-1098746370.html
Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama
Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T13:47+0300
2025-08-21T13:47+0300
türki̇ye
nevşehir
valilik
direk dansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086396025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_91b7761e36173f1c993920def6fcc1b4.jpg
Türk bayrağı direğinde direk dansı yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.Nevşehir'de Türk bayrağında dansa incelemeSosyal medya hesaplarında paylaşılan ve tepki çeken videoda bir kadın, Uçhisar'daki Türk bayrağı direğinde direk dansı yapıyor. Videosu da çekilen dans, sosyal medyada yayılım gösterince tepkilerin ardından inceleme başlatıldı.Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarihi-suryani-kilisesinde-yoga-tepkiler-uzerine-aciklama-geldi--1090825512.html
türki̇ye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086396025_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_53dfb318ae43910b0deb44d9ccad7a63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk bayrağında direk dansı
türk bayrağında direk dansı

Türk bayrağı asılı direkte yapılan dans hakkında inceleme: Nevşehir Valiliği'nden açıklama

13:47 21.08.2025
© İHATürk bayrağı
Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© İHA
Abone ol
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Türk bayrağı direğinde direk dansı yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Türk bayrağında dansa inceleme

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve tepki çeken videoda bir kadın, Uçhisar'daki Türk bayrağı direğinde direk dansı yapıyor. Videosu da çekilen dans, sosyal medyada yayılım gösterince tepkilerin ardından inceleme başlatıldı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.
Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Mor Yuhanun Süryani Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
TÜRKİYE
Tarihi Süryani kilisesinde yoga: Tepkiler üzerine açıklama geldi
26 Kasım 2024, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала