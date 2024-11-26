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Tarihi Süryani kilisesinde yoga: Tepkiler üzerine açıklama geldi
Tarihi Süryani kilisesinde yoga: Tepkiler üzerine açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Mardin Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhanun Süryani Kilisesi'nde bir grup yoga yaptı. Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı'nın düzenlediği seansa Süryani cemaati üyeleri... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
yoga
kilise
mor yuhannon kilisesi
seda deliormanlı
dua
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Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin tepki görmesi üzerine yoga eğitmeni Seda Deliormanlı "Mor Yuhannon kilisesi ve hiç incittiğim herkesten özür dilerim" dedi.Kilisede yogaYoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından düzenlenen yoganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı."İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki gösterildi. Kilise görevlisinin, Deliormanlı'nın meditasyon yapmak istiyoruz talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği iddia edildi.Özür dilediSeda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımda özür diledi. Deliormanlı "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi.'Özel ve etkileyici bir ortamda yapmak istemiştik'Deilormanlı "Hiçbir inanca, değere, kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla." ifadelerini kullandı.
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Tarihi Süryani kilisesinde yoga: Tepkiler üzerine açıklama geldi

10:02 26.11.2024
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıMor Yuhanun Süryani Kilisesi
Mor Yuhanun Süryani Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Mardin Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhanun Süryani Kilisesi'nde bir grup yoga yaptı. Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı'nın düzenlediği seansa Süryani cemaati üyeleri tepki gösterdi. Tepkiler sonrası açıklama yapan Deliorman, "Mor Yuhannon kilisesi ve hiç incittiğim herkesten özür dilerim" dedi.
Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin tepki görmesi üzerine yoga eğitmeni Seda Deliormanlı "Mor Yuhannon kilisesi ve hiç incittiğim herkesten özür dilerim" dedi.

Kilisede yoga

Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından düzenlenen yoganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

"İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki gösterildi. Kilise görevlisinin, Deliormanlı'nın meditasyon yapmak istiyoruz talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği iddia edildi.

Özür diledi

Seda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımda özür diledi. Deliormanlı "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi.

'Özel ve etkileyici bir ortamda yapmak istemiştik'

Deilormanlı "Hiçbir inanca, değere, kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla." ifadelerini kullandı.
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