Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Saat 01.24'de yaşanan değremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu.

