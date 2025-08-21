https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/tokatin-sulusaray-ilcesinde-deprem-1098732820.html
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T01:52+0300
2025-08-21T01:52+0300
2025-08-21T02:15+0300
deprem
son depremler
tokat
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
AFAD verilerine göre merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Saat 01.24'de yaşanan değremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/pazar-esnafiyla-musterilerin-kavgasi-kamerada-bir-kisi-bicakla-yaralandi-polis-memuru-basina-darbe-1098730928.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat deprem, tokat, tokat son dakika deprem, tokat deprem son dakika, tokat sulusaray, deprem son dakika tokat, sulusaray, deprem tokat
tokat deprem, tokat, tokat son dakika deprem, tokat deprem son dakika, tokat sulusaray, deprem son dakika tokat, sulusaray, deprem tokat
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
01:52 21.08.2025 (güncellendi: 02:15 21.08.2025)
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Saat 01.24'de yaşanan değremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu.