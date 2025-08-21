Türkiye
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T01:52+0300
2025-08-21T02:15+0300
AFAD verilerine göre merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Saat 01.24'de yaşanan değremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu.
tokat deprem, tokat, tokat son dakika deprem, tokat deprem son dakika, tokat sulusaray, deprem son dakika tokat, sulusaray, deprem tokat
tokat deprem, tokat, tokat son dakika deprem, tokat deprem son dakika, tokat sulusaray, deprem son dakika tokat, sulusaray, deprem tokat

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

01:52 21.08.2025 (güncellendi: 02:15 21.08.2025)
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Saat 01.24'de yaşanan değremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğiniyse 5 kilometre olarak duyurdu.
