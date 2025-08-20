https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/pazar-esnafiyla-musterilerin-kavgasi-kamerada-bir-kisi-bicakla-yaralandi-polis-memuru-basina-darbe-1098730928.html

Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası kamerada: Bir kişi bıçakla yaralandı, polis memuru başına darbe aldı

Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası kamerada: Bir kişi bıçakla yaralandı, polis memuru başına darbe aldı

Tuzla'da pazar esnafıyla müşteriler arasında çıkan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi. Tarafların birbirlerine kasa, sebze-meyve ve sopa fırlattığı...

İstanbul Tuzla'da ​​​​​​​Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ile müşteriler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebzeleri fırlattığı olayda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, taraflar polis merkezine götürüldü. Yaşananlarsa olay yerinde bulunanlardan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı. Kayıtta ayrıca kavga edenkerden birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.

