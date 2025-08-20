Türkiye
Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası kamerada: Bir kişi bıçakla yaralandı, polis memuru başına darbe aldı
Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası kamerada: Bir kişi bıçakla yaralandı, polis memuru başına darbe aldı
Tuzla'da pazar esnafıyla müşteriler arasında çıkan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi. Tarafların birbirlerine kasa, sebze-meyve ve sopa fırlattığı... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla'da ​​​​​​​Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ile müşteriler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebzeleri fırlattığı olayda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, taraflar polis merkezine götürüldü. Yaşananlarsa olay yerinde bulunanlardan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı. Kayıtta ayrıca kavga edenkerden birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.
Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası kamerada: Bir kişi bıçakla yaralandı, polis memuru başına darbe aldı

23:00 20.08.2025
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı videoPazar esnafıyla müşterilerin kavgası
Pazar esnafıyla müşterilerin kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı video
Abone ol
Tuzla'da pazar esnafıyla müşteriler arasında çıkan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi. Tarafların birbirlerine kasa, sebze-meyve ve sopa fırlattığı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden polislerden biri başına darbe aldı.
İstanbul Tuzla'da ​​​​​​​Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ile müşteriler arasında kavga çıktı.
Tarafların birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebzeleri fırlattığı olayda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, taraflar polis merkezine götürüldü.
Yaşananlarsa olay yerinde bulunanlardan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı.
Kayıtta ayrıca kavga edenkerden birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.
