Putin: Vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur

“Nükleer projenin seçkin kurucularının adlarıyla, çok sayıda yetenekli bilim insanı, mühendis ve uzmanın nesilleriyle haklı olarak gurur duyuyoruz. Onların profesyonellikleri ve özverili çalışmaları sayesinde geçen yıllar boyunca yüzlerce yeni işletme, bilimsel enstitü ve tasarım ofisi faaliyete geçirilmiş, birleşik bir bilimsel-sanayi kompleksi inşa edilmiş ve vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur. Eminim ki sizler bundan sonra da ilerlemeye devam edecek, temel ve uygulamalı araştırmaları artıracak ve uluslararası iş birliğini güçlendirme yolunda çalışmalarınızı sürdüreceksiniz”