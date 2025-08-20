https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/putin-vatanimiz-icin-guvenli-bir-nukleer-kalkan-olusturulmustur-1098730808.html
Putin: Vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur
Putin: Vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, us nükleer endüstrisinin çalışanlarını ve gazilerini 80. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya’nın nükleer... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T22:50+0300
2025-08-20T22:50+0300
2025-08-20T22:50+0300
dünya
rusya
nükleer
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rosatom
rusya atom enerji şirketi rosatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_7d13859c7622b9a3a410c84f5b1ab4b6.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, atom endüstrisinin çalışanlarını ve gazilerini 80. yıl dönümleri nedeniyle kutladığı mesajında, Rusya’nın nükleer kalkanının güvenle oluşturulduğunu belirtti. Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, Rus atom endüstrisinin 20 Ağustos 1945’te Sovyet yönetimi tarafından ülkenin atom sanayisinin kurulması için gerekli organizasyonel yapıları oluşturma kararıyla resmen başladığı hatırlatıldı.Yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rusya-bmden-ukraynanin-afrikadaki-militanlari-desteklemesini-sorusturmasini-talep-etti-1098730345.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_86:0:714:471_1920x0_80_0_0_0cf7158d3322fc41cd559b42741f43f1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, nükleer, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, rusya atom enerji şirketi rosatom
rusya, nükleer, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, rusya atom enerji şirketi rosatom
Putin: Vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, us nükleer endüstrisinin çalışanlarını ve gazilerini 80. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya’nın nükleer kalkanının güvenle oluşturulduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, atom endüstrisinin çalışanlarını ve gazilerini 80. yıl dönümleri nedeniyle kutladığı mesajında, Rusya’nın nükleer kalkanının güvenle oluşturulduğunu belirtti.
Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, Rus atom endüstrisinin 20 Ağustos 1945’te Sovyet yönetimi tarafından ülkenin atom sanayisinin kurulması için gerekli organizasyonel yapıları oluşturma kararıyla resmen başladığı hatırlatıldı.
Yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
“Nükleer projenin seçkin kurucularının adlarıyla, çok sayıda yetenekli bilim insanı, mühendis ve uzmanın nesilleriyle haklı olarak gurur duyuyoruz. Onların profesyonellikleri ve özverili çalışmaları sayesinde geçen yıllar boyunca yüzlerce yeni işletme, bilimsel enstitü ve tasarım ofisi faaliyete geçirilmiş, birleşik bir bilimsel-sanayi kompleksi inşa edilmiş ve vatanımız için güvenli bir ‘nükleer kalkan’ oluşturulmuştur. Eminim ki sizler bundan sonra da ilerlemeye devam edecek, temel ve uygulamalı araştırmaları artıracak ve uluslararası iş birliğini güçlendirme yolunda çalışmalarınızı sürdüreceksiniz”