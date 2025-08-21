https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/macaristan-rusya-abd-ukrayna-zirvesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1098739896.html
Macaristan, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır
Macaristan, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
peter szijjarto
rusya
abd
ukrayna
vladimir putin
donald trump
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0f/1091558158_0:37:750:459_1920x0_80_0_0_88f6010d40c50a5bfc57f4998df18eb7.png
10:54 21.08.2025 (güncellendi: 10:58 21.08.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve tüm katılımcılara güvenlik garantisi verdiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus medyasına açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasında yapılması beklenen üçlü zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Szijjarto, “Gerekirse buradayız. Her zaman uygun, adil ve güvenli koşullar sağlarız. Barış çabalarının başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunabilirsek, bize ihtiyaç olduğu zaman, bu tür barış görüşmelerini yapmaktan mutluluk duyarız” ifadesini kullandı.
Budapeşte’nin makul bir lokasyon olduğunu kaydeden Bakan, Macaristan’ın, çatışma başladıktan hemen sonra Rusya ve Ukrayna'ya Budapeşte’de görüşme teklifinde bulunduğunu ve daha sonra bu daveti tekrarladığını anlattı.
Büyük baskıya rağmen Rusya ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı diyalogu koruma yeteneğini Macaristan’ın ve özellikle Başbakan Viktor Orban’ın “büyük ve eşsiz başarısı” olarak nitelendiren Szijjarto, “Beyaz Saray, Budapeşte'nin yeni bir olası yer olduğunu söyledi ancak Macaristan ve hükümet bu konuda ısrarcı değil” dedi.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesinin Macaristan'ın başkentin Budapeşte’de gerçekleşebileceğini söylemişti. Politico, kaynaklarından aktardığı haberde, Beyaz Saray'ın Budapeşte'yi üçlü toplantı için öncelikli bir yer olarak gördüğünü bildirmişti.