https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/macaristan-rusya-abd-ukrayna-zirvesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1098739896.html

Macaristan, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır

Macaristan, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve tüm katılımcılara güvenlik garantisi... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T10:54+0300

2025-08-21T10:54+0300

2025-08-21T10:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

peter szijjarto

rusya

abd

ukrayna

vladimir putin

donald trump

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0f/1091558158_0:37:750:459_1920x0_80_0_0_88f6010d40c50a5bfc57f4998df18eb7.png

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus medyasına açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasında yapılması beklenen üçlü zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.Szijjarto, “Gerekirse buradayız. Her zaman uygun, adil ve güvenli koşullar sağlarız. Barış çabalarının başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunabilirsek, bize ihtiyaç olduğu zaman, bu tür barış görüşmelerini yapmaktan mutluluk duyarız” ifadesini kullandı.Budapeşte’nin makul bir lokasyon olduğunu kaydeden Bakan, Macaristan’ın, çatışma başladıktan hemen sonra Rusya ve Ukrayna'ya Budapeşte’de görüşme teklifinde bulunduğunu ve daha sonra bu daveti tekrarladığını anlattı.Büyük baskıya rağmen Rusya ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı diyalogu koruma yeteneğini Macaristan’ın ve özellikle Başbakan Viktor Orban’ın “büyük ve eşsiz başarısı” olarak nitelendiren Szijjarto, “Beyaz Saray, Budapeşte'nin yeni bir olası yer olduğunu söyledi ancak Macaristan ve hükümet bu konuda ısrarcı değil” dedi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesinin Macaristan'ın başkentin Budapeşte’de gerçekleşebileceğini söylemişti. Politico, kaynaklarından aktardığı haberde, Beyaz Saray'ın Budapeşte'yi üçlü toplantı için öncelikli bir yer olarak gördüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/israilin-yeni-yerlesimleri-filistin-devleti-fikrini-yok-ediyor-1098738991.html

macaristan

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, rusya, abd, ukrayna, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy