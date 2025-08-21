https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/israilin-yeni-yerlesimleri-filistin-devleti-fikrini-yok-ediyor-1098738991.html

İsrail'in yeni yerleşimleri Filistin devleti fikrini yok ediyor

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Habaş, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme planının Filistin devleti fikrini yerle bir edeceğini belirtti. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in Batı Şeria’da 3 bin 400 yeni konut inşa etme planını değerlendirdi.Habaş, “Eski ve yeni tüm İsrail yerleşim birimleri yasadışı ve Filistin devleti veya iki devletli çözüm fikrini yok ediyor” ifadesini kullandı.Filistinli yetkili, İsrail'in bu eylemlerinin “iki devletli çözümün ötesine geçen, tüm vatandaşlar için tek devletli bir çözüm ilanı veya dünyanın kabul etmeyeceği bir apartheid sistemi gibi tamamen farklı çözümlere yol açıyor" olduğunu söyledi.İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak E1 Projesi'ne nihai onayı vermişti. İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek. E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

2025

