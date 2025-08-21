Türkiye
Kara Ay yarın görülecek, İncil'deki kehanet gündemde: Çok nadiren yaşanan bu astronomik olay neden korku yarattı?
Kara Ay yarın görülecek, İncil'deki kehanet gündemde: Çok nadiren yaşanan bu astronomik olay neden korku yarattı?
22 Ağustos 2025'te gökyüzünde nadir bir astronomik olay olan kara ay gerçekleşecek. İncil'deki kıyamet kehanetleriyle ilişkilendirilen kara ay, aslında yalnızca bir takvim ayında ikinci kez yaşanan yeni ay.
22 Ağustos Cuma günü gökyüzünde nadir bir astronomik olay olan kara ay gerçekleşecek. Yeni ayın aynı takvim ayında ikinci kez yaşanmasıyla oluşan bu doğa olayı, İncil’deki “Güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek” (Markos 13:24) ifadesiyle bağdaştırılarak sosyal medyada kıyamet senaryolarına neden oldu.Bilim i̇nsanlarından rahatlatan açıklamaUzmanlar ise kara ayın sıradan bir astronomi olayı olduğunu belirtiyor. Syracuse Üniversitesi’nden fizik doçenti Walter Freeman, kara ayın diğer yeni aylardan farklı olmadığını vurgularken, “Bu yalnızca takvimsel bir tesadüf, endişelenecek bir durum yok” dedi. National Geographic de kara ayı, “mavi ayın kötü ikizi” olarak tanımlamıştı.Astronomik fırsat: Daha karanlık gökyüzüKara ayın bilimsel bir tehdit oluşturmadığını belirten astronomlar, bu dönemin gökyüzü gözlemleri için ideal olduğunu söylüyor. Venüs ve Mars gibi gezegenler daha parlak görünürken, Orion, Boğa ve Aslan takımyıldızları da normalden çok daha net izlenebilecek.Bir sonraki Kara Ay 2028’deKara ay olayları yaklaşık 33 ayda bir yaşanıyor. 22 Ağustos 2025’te zirve yapacak kara ayın ardından bir sonraki kara ay 20 Ağustos 2028’de görülecek. Ayın 29,5 günlük döngüsü nedeniyle aynı ayda ikinci kez yeni ay yaşanması oldukça nadir bir durum.
Kara Ay yarın görülecek, İncil'deki kehanet gündemde: Çok nadiren yaşanan bu astronomik olay neden korku yarattı?

22 Ağustos’ta gökyüzünde nadir görülen kara ay olayı yaşanacak. İncil’de geçen kıyamet kehanetleriyle ilişkilendirilmesi sosyal medyada endişelere yol açsa da, bilim insanları kara ayın yalnızca bir takvim ayında gerçekleşen ikinci yeni ay olduğunu vurguluyor. Bir sonraki kara ay ise 2028’de görülecek.
22 Ağustos Cuma günü gökyüzünde nadir bir astronomik olay olan kara ay gerçekleşecek. Yeni ayın aynı takvim ayında ikinci kez yaşanmasıyla oluşan bu doğa olayı, İncil’deki “Güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek” (Markos 13:24) ifadesiyle bağdaştırılarak sosyal medyada kıyamet senaryolarına neden oldu.

Bilim i̇nsanlarından rahatlatan açıklama

Uzmanlar ise kara ayın sıradan bir astronomi olayı olduğunu belirtiyor. Syracuse Üniversitesi’nden fizik doçenti Walter Freeman, kara ayın diğer yeni aylardan farklı olmadığını vurgularken, “Bu yalnızca takvimsel bir tesadüf, endişelenecek bir durum yok” dedi. National Geographic de kara ayı, “mavi ayın kötü ikizi” olarak tanımlamıştı.

Astronomik fırsat: Daha karanlık gökyüzü

Kara ayın bilimsel bir tehdit oluşturmadığını belirten astronomlar, bu dönemin gökyüzü gözlemleri için ideal olduğunu söylüyor. Venüs ve Mars gibi gezegenler daha parlak görünürken, Orion, Boğa ve Aslan takımyıldızları da normalden çok daha net izlenebilecek.

Bir sonraki Kara Ay 2028’de

Kara ay olayları yaklaşık 33 ayda bir yaşanıyor. 22 Ağustos 2025’te zirve yapacak kara ayın ardından bir sonraki kara ay 20 Ağustos 2028’de görülecek. Ayın 29,5 günlük döngüsü nedeniyle aynı ayda ikinci kez yeni ay yaşanması oldukça nadir bir durum.
