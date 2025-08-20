https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/harvard-bilim-insanindan-sasirtan-iddia-dev-yildizlararasi-cisim-kendi-isigini-yayiyor-olabilir-1098727486.html

Bilim insanından şaşırtan iddia: Dev yıldızlararası cisim kendi ışığını yayıyor olabilir

Harvard’lı astrofizikçi Avi Loeb’e göre, Manhattan büyüklüğündeki gizemli cisim sadece güneş ışığını yansıtmıyor, kendi ışığını da üretiyor olabilir. Bu iddia... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Uzayın derinliklerinden gelen ve 3I/ATLAS adı verilen dev yıldızlararası cisim, bilim dünyasını farklı görüşler ortaya çıkardı. Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, NASA’nın paylaştığı görüntüleri inceledi ve cismin parıltısının yalnızca güneş yansıması olmadığını söyledi. Loeb, ''3I/ATLAS’ın çevresindeki parlaklık, ışığın çekirdekten geldiğini gösteriyor'' diyerek çarpıcı bir açıklama yaptı.Boyutu sanılandan çok daha küçük İlk başta Manhattan büyüklüğünde olduğu düşünülen cisim, Loeb’e göre aslında çok daha küçük. Eğer sadece yansıma olsaydı cismin 20 kilometreye yakın uzunlukta olması gerekirdi. Ancak görünen ışık, 100 metreden daha küçük bir kaynaktan geliyor olabilir. Bu da onu, daha önce keşfedilen Oumuamua ve Borisov gibi yıldızlararası cisimlerle aynı kategoriye yaklaştırıyor.Uzaylı teknolojisi mi? Loeb, en dikkat çekici iddiasını da ortaya koyarak, ''3I/ATLAS doğal bir nükleer kaynaktan geliyor olabilir… Ancak daha ilginç ihtimal, bunun nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olması'' dedi. Loeb’e göre cismin ön yüzeyinden yayılan tozlar, yıldızlararası yolculuk sırasında üzerine yapışan parçacıklardan kaynaklanıyor olabilir.Cismin izlediği rota da kafaları karıştırıyor. Dünya’ya en yakın noktasında Güneş tarafından görüşümüzden gizlenecek. Ardından Mars ve Jüpiter’in yanından geçecek olması, Loeb’in keşif görevi ihtimali üzerinde daha da ısrarcı olmasına yol açtı.Loeb, bu gizemi çözmek için NASA’ya ve Mars yörüngesindeki uydulara çağrıda bulundu. Ekim ayında Mars Keşif Uydusu’nun kamerasıyla gözlemlenmesini isteyen Loeb, ayrıca Jüpiter’in etrafında dönen Juno uzay aracının da 2026 baharında geçiş sırasında gözlem yapmasını öneriyor.

