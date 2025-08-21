https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbulda-aksam-trafigi-kilitlendi-yogunluk-yuzde-72ye-ulasti-1098753270.html

İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

İstanbul’da mesai bitişiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 ve TEM otoyollarında her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, köprü... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğun trafik etkili oldu.Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Çamlıca gişelerden Kartal’a kadar yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu’nda Ataşehir-Ümraniye hattı durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, TEM’de Hasdal-Seyrantepe’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ve Mahmutbey gişelerden Avcılar’a kadar çift yönlü trafik etkili oldu.Toplu ulaşım duraklarında da yoğunluk oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

