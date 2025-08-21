Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbulda-aksam-trafigi-kilitlendi-yogunluk-yuzde-72ye-ulasti-1098753270.html
İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da mesai bitişiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 ve TEM otoyollarında her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, köprü... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T20:06+0300
2025-08-21T20:30+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753412_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_e897bead98e0d138215d3be30b394e68.jpg
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğun trafik etkili oldu.Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Çamlıca gişelerden Kartal’a kadar yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu’nda Ataşehir-Ümraniye hattı durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, TEM’de Hasdal-Seyrantepe’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ve Mahmutbey gişelerden Avcılar’a kadar çift yönlü trafik etkili oldu.Toplu ulaşım duraklarında da yoğunluk oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/trafik-kazasi-sonrasi-dolandirilmayin-devletin-eksperiyim-diyenlere-sakin-kanmayin-uyarisi-1098563918.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753412_56:0:1925:1402_1920x0_80_0_0_2ce6e75377abd5b0dedf73b17f480b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi

İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

20:06 21.08.2025 (güncellendi: 20:30 21.08.2025)
© AA / Yasin Cingözİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Yasin Cingöz
Abone ol
İstanbul’da mesai bitişiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 ve TEM otoyollarında her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, köprü geçişlerinde trafik durma noktasına geldi. Toplu ulaşım duraklarında da yoğunluk yaşanırken, akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğun trafik etkili oldu.
Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Çamlıca gişelerden Kartal’a kadar yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu’nda Ataşehir-Ümraniye hattı durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, TEM’de Hasdal-Seyrantepe’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ve Mahmutbey gişelerden Avcılar’a kadar çift yönlü trafik etkili oldu.
Toplu ulaşım duraklarında da yoğunluk oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
EKONOMİ
Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı
13 Ağustos, 12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала