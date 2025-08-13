https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/trafik-kazasi-sonrasi-dolandirilmayin-devletin-eksperiyim-diyenlere-sakin-kanmayin-uyarisi-1098563918.html
Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı
Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı
13.08.2025
Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı
12:49 13.08.2025 (güncellendi: 12:51 13.08.2025)
Uzmanlar, trafik kazası sonrası bazı kişilerin 'devletin eskperiyim', mahkemeye gitmeden çözerim' diyerek arayan kişilerin 'dolandırıcı' olduğunu belirterek uyardı.
Son zamanlarda sosyal medyada da hızla yayılan sigorta dolandırıcılığı konusunda uyarılarda bulunan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', 'mahkemeye gitmeden çözerim' gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir" uyarısında bulundu.
Kaza sonrası dolandırılmak istemiyorsanız bu uyarılara dikkat edin
Trafik kazası sonrasında değer kaybına konu hasar oluşması ve kazaya karışan diğer aracın kusurlu olması durumda, zorunlu trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edilebileceğini belirten Erdem, bunun için öncelikle kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurulması gerektiğini belirtti.
Erdem, genel uygulamada, talep dilekçesi, hasar ekspertiz raporu ve hasarlı araç fotoğraflarının, e-posta ya da kargo yoluyla sigorta şirketine iletilmesinin, başvuru için yeterli olduğunu ifade etti.
Doğrudan ya da sigorta şirketine müracaat neticesinde sonuç alınamaması durumunda ise Erdem, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi"nin "www.sbm.org.tr" adresinden "Online İşlemler" ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek, e-devlet doğrulaması ile değer kaybı müracaatında bulunulabileceğini aktardı.
Devletin eksperiyim diyenlerden uzak durun
Erdem, kanun gereği sigorta eksperinin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"Araç kazalarının ardından kötü niyetli kişilerin sigorta eksperi, devletin eksperi gibi unvanlar kullanarak 'Araç Değer Kaybı' davası süreçlerini yürütmek adına vekalet istediği konusunda icra komitemize bildirimler gelmektedir. Kişisel verilerinizi de ele geçiren bu kişilere itibar edilmemesi, yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili mercilere bildirilmesi tavsiye edilmektedir. Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', 'mahkemeye gitmeden çözerim' gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir."
Avukatım diyerek arayanları da ihbar edin
Erdem, Avukatlık Kanunu'na aykırı faaliyet göstererek, vatandaşların mağduriyetine yol açan hasarın "danışmanlık firmaları, aracılar ve iş takipçileri" gibi isimlerle faaliyet gösteren kişi veya firmalar hakkında yasal işlem yapılması için Türkiye Barolar Birliği'nce gerekli başvuruda bulunmak üzere "İhbar Butonu"nu hazırlandığını dile getirdi.
Konuya ilişkin bildirimlerin "https://www.barobirlik.org.tr/AraciTakipciIhbar" adresinden yapılabileceğini belirten Erdem, "eksper" adı altında arayan yetkisiz kişilere ilişkin de "sigortacilik@tobb.org.tr" adresine ihbarda bulunulabileceğini kaydetti.