https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/trafik-kazasi-sonrasi-dolandirilmayin-devletin-eksperiyim-diyenlere-sakin-kanmayin-uyarisi-1098563918.html

Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı

Trafik kazası sonrası dolandırılmayın: 'Devletin eksperiyim' diyenlere sakın kanmayın uyarısı

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, trafik kazası sonrası bazı kişilerin 'devletin eskperiyim', mahkemeye gitmeden çözerim' diyerek arayan kişilerin 'dolandırıcı' olduğunu belirterek... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T12:49+0300

2025-08-13T12:49+0300

2025-08-13T12:51+0300

ekonomi̇

sigorta

sigorta dolandırıcılığı

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

türkiye barolar birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091037737_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_931cbb183c7f562c0b0c38c9696cf1b1.jpg

Son zamanlarda sosyal medyada da hızla yayılan sigorta dolandırıcılığı konusunda uyarılarda bulunan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', 'mahkemeye gitmeden çözerim' gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir" uyarısında bulundu. Kaza sonrası dolandırılmak istemiyorsanız bu uyarılara dikkat edinTrafik kazası sonrasında değer kaybına konu hasar oluşması ve kazaya karışan diğer aracın kusurlu olması durumda, zorunlu trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edilebileceğini belirten Erdem, bunun için öncelikle kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurulması gerektiğini belirtti.Erdem, genel uygulamada, talep dilekçesi, hasar ekspertiz raporu ve hasarlı araç fotoğraflarının, e-posta ya da kargo yoluyla sigorta şirketine iletilmesinin, başvuru için yeterli olduğunu ifade etti.Doğrudan ya da sigorta şirketine müracaat neticesinde sonuç alınamaması durumunda ise Erdem, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi"nin "www.sbm.org.tr" adresinden "Online İşlemler" ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek, e-devlet doğrulaması ile değer kaybı müracaatında bulunulabileceğini aktardı.Devletin eksperiyim diyenlerden uzak durunErdem, kanun gereği sigorta eksperinin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:Avukatım diyerek arayanları da ihbar edin Erdem, Avukatlık Kanunu'na aykırı faaliyet göstererek, vatandaşların mağduriyetine yol açan hasarın "danışmanlık firmaları, aracılar ve iş takipçileri" gibi isimlerle faaliyet gösteren kişi veya firmalar hakkında yasal işlem yapılması için Türkiye Barolar Birliği'nce gerekli başvuruda bulunmak üzere "İhbar Butonu"nu hazırlandığını dile getirdi. Konuya ilişkin bildirimlerin "https://www.barobirlik.org.tr/AraciTakipciIhbar" adresinden yapılabileceğini belirten Erdem, "eksper" adı altında arayan yetkisiz kişilere ilişkin de "sigortacilik@tobb.org.tr" adresine ihbarda bulunulabileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/uzmani-tum-detaylariyla-anlatti-orman-yanginlarinda-evi-ve-araci-zarar-gorenler-ne-yapmali-1098538111.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türkiye barolar birliği