Hakem heyeti sürecine girildi: Memura zam teklifinde yeni tahmin

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri yakından takip edilirken görüşmelere hakem heyeti sürecine geçildi. Uzmanlar zam... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri yakından takip edilirken görüşmelere hakem heyeti sürecine geçildi. Uzmanlar zam tahminlerini açıkladı.
Merkez Bankası enflasyon hedefleri doğrultusunda bir oran beklenen memur zam teklifinde en son, 2026 yılı ilk dönemi için yüzde 11 ikinci dönemi için yüzde 7 olarak kamu işveren heyetinden teklif gelmişti. 2027’nin her iki dönemi için yüzde 4’erlik oranda zam teklif edilmişti. Buna ilave olarak bin TL de taban aylık zammı teklif edildi.
2026 yılı için Merkez Bankası, enflasyon hedef aralığını yüzde 13 ile 19 arasında belirlenmişti. Milliyet'in özel haberine göre
2026 yılı enflasyon üst hedefi olan yüzde 19 baz alınırsa
hükümet 2026 yılı için toplu sözleşme zam teklifini her iki dönem için toplam yüzde 18 artış, 2026 yılı için yüzde 1’lik ilave artış tahmin ediliyor.
Hakem heyetinde kimler var?
Memur-Sen'den 2 kişi, Kamu-Sen'den 1 kişi, Birleşik Kamu-İş’ten 1 kişi hakem heyetinde yer alıyor. Heyet içerisinde Memur-Sen'in belirlediği akademisyen 1 kişi de yer alıyor. Toplamda sendika kısmı 5 kişiden oluşuyor.
Hakem heyetinde toplamda 11 kişi var. 5 kişi sendikadan oluşuyor, 6 kişi kamu işvereni tarafından belirleniyor. Hakem Heyeti, Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı’ndan ya da diğer Bakanlıklardan bürokratlar ve akademisyenlerde oluşuyor.