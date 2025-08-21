https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-krizi-neom-sc-yildiz-isme-rekor-teklif-verdi-1098755253.html
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi: Neom SC, yıldız isme rekor teklif verdi
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi: Neom SC, yıldız isme rekor teklif verdi
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif gündem yarattı. Neom SC'nin Yılmaz'a Galatasaray'daki maaşının... 21.08.2025
Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekiplerinin transfer listesine girdi.Neom Kulübü’nün 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 35 milyon euro önerdiği, ancak sarı-kırmızılıların 60 milyon euro beklentisinde olduğu öğrenildi. Suudilerin oyuncuya ise bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 17 milyon euro teklif ettiği, bu rakamın Barış Alper’in Galatasaray’da aldığı ücretin 7 katına denk geldiği aktarıldı.Galatasaray ise resmi açıklamasında, sözleşmesi devam eden futbolcularla bazı kulüplerin yetkisiz şekilde görüşme yapmasını sert dille eleştirdi. Açıklamada, “Etik dışı bu girişimlere karşı gerekli hukuki adımlar atıldı. Kadromuzu koruma kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz” denildi.
