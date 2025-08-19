https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-kaleci-icin-isimleri-acikladi-6-7-kisilik-bir-listemiz-var-1098704078.html

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir televizyon yayınında verdiği röportajda kaleci transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ellerinde... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T23:53+0300

2025-08-19T23:53+0300

2025-08-19T23:53+0300

spor

okan buruk

galatasaray

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/18/1057877303_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_beb64b34256fd454a4bc70490401727c.jpg

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 yayınında konuştu.Deneyimli teknik adam, kaleci transferinde Ederson’un ellerinde olmadığını, Donnarumma ve Lammens gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu ve transferin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Antwerp kalecisi Lammens de listemizde. Kalecide kriz olacak bir şey yok. Ederson transferi bizim elimizde değil. Donnarumma ismi de gündeme geliyor. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı