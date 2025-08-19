https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-kaleci-icin-isimleri-acikladi-6-7-kisilik-bir-listemiz-var-1098704078.html
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir televizyon yayınında verdiği röportajda kaleci transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 yayınında konuştu.Deneyimli teknik adam, kaleci transferinde Ederson’un ellerinde olmadığını, Donnarumma ve Lammens gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu ve transferin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Antwerp kalecisi Lammens de listemizde. Kalecide kriz olacak bir şey yok. Ederson transferi bizim elimizde değil. Donnarumma ismi de gündeme geliyor. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir televizyon yayınında verdiği röportajda kaleci transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek sarı-kırmızılıların kısa süre içinde kaleci sorununu çözeceğini vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 yayınında konuştu.
Deneyimli teknik adam, kaleci transferinde Ederson’un ellerinde olmadığını, Donnarumma ve Lammens gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu ve transferin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.
Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Antwerp kalecisi Lammens de listemizde. Kalecide kriz olacak bir şey yok. Ederson transferi bizim elimizde değil. Donnarumma ismi de gündeme geliyor. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.