Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-kaleci-icin-isimleri-acikladi-6-7-kisilik-bir-listemiz-var-1098704078.html
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir televizyon yayınında verdiği röportajda kaleci transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ellerinde... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T23:53+0300
2025-08-19T23:53+0300
spor
okan buruk
galatasaray
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/18/1057877303_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_beb64b34256fd454a4bc70490401727c.jpg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 yayınında konuştu.Deneyimli teknik adam, kaleci transferinde Ederson’un ellerinde olmadığını, Donnarumma ve Lammens gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu ve transferin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Antwerp kalecisi Lammens de listemizde. Kalecide kriz olacak bir şey yok. Ederson transferi bizim elimizde değil. Donnarumma ismi de gündeme geliyor. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/18/1057877303_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_8c535d498b547e86b824d6dc4d70e419.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okan buruk, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
okan buruk, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleci için isimleri açıkladı: '6-7 kişilik bir listemiz var'

23:53 19.08.2025
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA
Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir televizyon yayınında verdiği röportajda kaleci transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek sarı-kırmızılıların kısa süre içinde kaleci sorununu çözeceğini vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 yayınında konuştu.
Deneyimli teknik adam, kaleci transferinde Ederson’un ellerinde olmadığını, Donnarumma ve Lammens gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu ve transferin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.
Buruk, ellerinde geniş bir aday listesi olduğunu belirterek, “6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Antwerp kalecisi Lammens de listemizde. Kalecide kriz olacak bir şey yok. Ederson transferi bizim elimizde değil. Donnarumma ismi de gündeme geliyor. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
SPOR
Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası
16 Ağustos, 09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала