https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hamam-bocekli-yumurta-ihbari-gida-skandalini-ortaya-cikardi-son-kullanma-tarihi-gecmis-et-1098700310.html
Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu
Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu
Sputnik Türkiye
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine işyerinde yaptığı denetimde... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T19:43+0300
2025-08-19T19:43+0300
2025-08-19T19:43+0300
türki̇ye
kepez belediyesi
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
antalya valiliği
et
kırmızı et
bozuk et
bozuk yemek
bozuk gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098700131_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_f17b3208047cbc05464a084c854e1ac5.jpg
Antalya'da bir iş yerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş et tespit edildi.Kepez'de bir kişi marketten aldığı 30’lu yumurta paketinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark ederek durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdi. Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde ortak denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 adet dana kellesiyle 46 paket tavuk eti tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünler, imha edilmek üzere el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/bakanlik-yeni-listeyi-paylasti-sucuktan-domuz-eti-cikti-1098604358.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098700131_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_34b8831d62184dd20afcbb5f8bdc30ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kepez belediyesi, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk yemek, bozuk gıda
kepez belediyesi, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk yemek, bozuk gıda
Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine işyerinde yaptığı denetimde, soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş 25 adet dana kellesiyle 46 paket tavuk eti tespit etti. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler, imha edilmek üzere el konuldu.
Antalya'da bir iş yerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş et tespit edildi.
Kepez'de bir kişi marketten aldığı 30’lu yumurta paketinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark ederek durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdi.
Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde ortak denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 adet dana kellesiyle 46 paket tavuk eti tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünler, imha edilmek üzere el konuldu.