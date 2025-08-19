https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/hamam-bocekli-yumurta-ihbari-gida-skandalini-ortaya-cikardi-son-kullanma-tarihi-gecmis-et-1098700310.html

Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu

Hamam böcekli yumurta ihbarı, gıda skandalını ortaya çıkardı: Son kullanma tarihi geçmiş et ürünlerine el konuldu

Sputnik Türkiye

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine işyerinde yaptığı denetimde...

Antalya'da bir iş yerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş et tespit edildi.Kepez'de bir kişi marketten aldığı 30’lu yumurta paketinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark ederek durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdi. Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde ortak denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 adet dana kellesiyle 46 paket tavuk eti tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünler, imha edilmek üzere el konuldu.

