Suriye'de ekonomik kriz derinleşiyor: Hükümet sebze, meyve ve tavuk ithalatını durdurdu
Suriye’de ekonomik kriz derinleşiyor: Hükümet sebze, meyve ve tavuk ithalatını durdurdu
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Eylül ayında 20 çeşit sebze ve meyvenin ithalatını durdurma kararı aldı. Kararda, Eylül 2025 boyunca sebze, meyve, yumurta... 20.08.2025
Suriye’de Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde yaşanan kriz, çiftçileri ve yetiştiricileri zor durumda bırakıyor.Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Eylül ayında meyve, sebze, tavuk ve yumurtadan oluşan 20 ürünün ithalatını yasaklarken; ikinci yayımlanan kararda ise dondurulmuş tavuk ithalatını yasakladı.Öte yandan hükümetin sebze, meyve ve kümes hayvanları ithalatını yasaklamasına rağmen fiyatların üretim maliyetlerinin altında kaldığı açıklandı. Suriyeli tüccarlar, durgunluğun artan üretim, halkın düşük alım gücü ve ihracatın zayıflığından kaynaklandığını ifade etti. Çiftçiler ise elektrik kesintileri, yüksek yakıt ve ilaçlama maliyetleri nedeniyle milyonlarca lira zarar ettiklerini dile getirdi.
Suriye’de ekonomik kriz derinleşiyor: Hükümet sebze, meyve ve tavuk ithalatını durdurdu
00:58 20.08.2025 (güncellendi: 01:24 20.08.2025)
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Eylül ayında 20 çeşit sebze ve meyvenin ithalatını durdurma kararı aldı. Kararda, Eylül 2025 boyunca sebze, meyve, yumurta, tavuk ve dondurulmuş tavuk ithalatının yasaklandığı belirtildi.
Suriye’de Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde yaşanan kriz, çiftçileri ve yetiştiricileri zor durumda bırakıyor.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Eylül ayında meyve, sebze, tavuk ve yumurtadan oluşan 20 ürünün ithalatını yasaklarken; ikinci yayımlanan kararda ise dondurulmuş tavuk ithalatını yasakladı.
Öte yandan hükümetin sebze, meyve ve kümes hayvanları ithalatını yasaklamasına rağmen fiyatların üretim maliyetlerinin altında kaldığı açıklandı. Suriyeli tüccarlar, durgunluğun artan üretim, halkın düşük alım gücü ve ihracatın zayıflığından kaynaklandığını ifade etti.
Çiftçiler ise elektrik kesintileri, yüksek yakıt ve ilaçlama maliyetleri nedeniyle milyonlarca lira zarar ettiklerini dile getirdi.