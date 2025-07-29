https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hsk-inan-kirac-hakkindaki-davalarla-ilgili-inceleme-baslatti-mufettis-gorevlendirildi-1098222878.html
HSK, İnan Kıraç hakkındaki davalarla ilgili inceleme başlattı: Müfettiş görevlendirildi
HSK, İnan Kıraç hakkındaki davalarla ilgili inceleme başlattı: Müfettiş görevlendirildi
Sputnik Türkiye
HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T14:41+0300
2025-07-29T14:41+0300
2025-07-29T14:41+0300
yaşam
i̇nan kıraç
i̇pek kıraç
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
aile mahkemesi
yılmaz tunç
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İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile 'evliliğinin iptali' ve 'vesayet kararlarına' yönelik iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. HSK, iddialarla ilgili inceleme başlattı. Bakan Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği iddiaları da incelenecek. Bakan Tunç izin verdiHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.Yüksek vekalet ücreti iddiaları mercek altında Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.Ne olmuştu?İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç 2024 yılında Emina Alangoya ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ise babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek evliliğin iptali için dava açmıştı. Dava dilekçesinde İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve evlilik kararını sağlıklı şekilde veremeyecek durumda olduğu iddia edilirken, Adli Tıp Kurum raporu alınmış ve evlilik iptal edilmişti.Karar öncesinde mahkeme, Kıraç’ın taşınmazları, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve senetlerine ilişkin vesayet tedbir şerhi koymuş ve iki geçici vasi atamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/is-insani-inan-kirac-ile-emine-alangoya-ciftinin-evliligi-icin-mahkemeden-karar-cikti-1097978824.html
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i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , hakimler ve savcılar kurulu (hsk), aile mahkemesi, yılmaz tunç
i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , hakimler ve savcılar kurulu (hsk), aile mahkemesi, yılmaz tunç
HSK, İnan Kıraç hakkındaki davalarla ilgili inceleme başlattı: Müfettiş görevlendirildi
HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı.
İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile 'evliliğinin iptali' ve 'vesayet kararlarına' yönelik iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. HSK, iddialarla ilgili inceleme başlattı. Bakan Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği iddiaları da incelenecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
Yüksek vekalet ücreti iddiaları mercek altında
Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.
İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç 2024 yılında Emina Alangoya ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ise babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek evliliğin iptali için dava açmıştı. Dava dilekçesinde İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve evlilik kararını sağlıklı şekilde veremeyecek durumda olduğu iddia edilirken, Adli Tıp Kurum raporu alınmış ve evlilik iptal edilmişti.
Karar öncesinde mahkeme, Kıraç’ın taşınmazları, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve senetlerine ilişkin vesayet tedbir şerhi koymuş ve iki geçici vasi atamıştı.