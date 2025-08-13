Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/izmirde-toplanmayan-copler-yola-tasti-sokaklarda-fare-sayisi-artti-1098573426.html
İzmir'de toplanmayan çöpler yola taştı: Sokaklarda fare sayısı arttı
İzmir'de toplanmayan çöpler yola taştı: Sokaklarda fare sayısı arttı
Sputnik Türkiye
İzmir’in birçok ilçesinde toplanmayan çöpler, sıcak havayla birleşince kötü koku yayarak mahallelilerin tepkisine neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T17:44+0300
2025-08-13T17:44+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
çöp
çöp toplama
çöp aracı
çöp torbası
çöp kuralları
fare
fare zehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098573251_0:268:2835:1863_1920x0_80_0_0_772d0a884c3d3d22a19d359daec5f7a0.jpg
İzmir’de atık depolama tesisinin kapatılması sonrası birçok ilçede biriken çöpler, sıcak havayla birlikte kötü koku ve fare sorununa yol açtı.İlçe belediyeleri, Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılması nedeniyle çöplerin Bergama ve Tire’ye taşındığını, mesafenin uzunluğu yüzünden toplamanın aksadığını açıkladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gecikmelerin kapasite artırımıyla büyük ölçüde giderildiğini ve sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098573251_176:0:2660:1863_1920x0_80_0_0_cebd09d1aabe1759492998138a057929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇zmir, çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, fare, fare zehri, fareler, böcek, sinek
türkiye, i̇zmir, çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları, fare, fare zehri, fareler, böcek, sinek

İzmir'de toplanmayan çöpler yola taştı: Sokaklarda fare sayısı arttı

17:44 13.08.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuşİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Abone ol
İzmir’in birçok ilçesinde toplanmayan çöpler, sıcak havayla birleşince kötü koku yayarak mahallelilerin tepkisine neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında konteyner çevresinde biriken atıklar yaya ve araç yollarına kadar taşarken, sinek, böcek ve farelerin artışı halkı endişelendirdi.
İzmir’de atık depolama tesisinin kapatılması sonrası birçok ilçede biriken çöpler, sıcak havayla birlikte kötü koku ve fare sorununa yol açtı.
İlçe belediyeleri, Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılması nedeniyle çöplerin Bergama ve Tire’ye taşındığını, mesafenin uzunluğu yüzünden toplamanın aksadığını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gecikmelerin kapasite artırımıyla büyük ölçüde giderildiğini ve sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını bildirdi.
susuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
TÜRKİYE
İzmir'de 10 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 13 saatlik su kesintisi
10 Ağustos, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала