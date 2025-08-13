https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/izmirde-toplanmayan-copler-yola-tasti-sokaklarda-fare-sayisi-artti-1098573426.html

İzmir'de toplanmayan çöpler yola taştı: Sokaklarda fare sayısı arttı

İzmir'de toplanmayan çöpler yola taştı: Sokaklarda fare sayısı arttı

İzmir’in birçok ilçesinde toplanmayan çöpler, sıcak havayla birleşince kötü koku yayarak mahallelilerin tepkisine neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

İzmir’de atık depolama tesisinin kapatılması sonrası birçok ilçede biriken çöpler, sıcak havayla birlikte kötü koku ve fare sorununa yol açtı.İlçe belediyeleri, Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılması nedeniyle çöplerin Bergama ve Tire’ye taşındığını, mesafenin uzunluğu yüzünden toplamanın aksadığını açıkladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gecikmelerin kapasite artırımıyla büyük ölçüde giderildiğini ve sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını bildirdi.

