Tarihte bir ilk: Filistin Güzeli, Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek
Filistin ilk kez Miss Universe sahnesinde, 27 yaşındaki güzel Nadeen Ayoub tarafından temsil edilecek.
Kainat Güzellik Yarışmasında tarihte ilk kez Filistin temsil edilecek. 27 yaşındaki model ve aktivist Nadeen Ayoub, kasım ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe yarışmasında sahneye çıkacak.Miss Universe Organizasyonu'nun medyaya yaptığı açıklamada, "Dünya genelinden gelen temsilcileri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Nadeen Ayoub, Filistin'in dayanıklılığını ve kararlılığını sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.Filistin'in sesi güzellik yarışmasında duyurulacak2022'de 'Filistin Güzeli' ünvanını alan Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız” dedi.Yarışma, 130’dan fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı ağırlayacak ve 21 Kasım 2025’te Bangkok’ta gerçekleşecek.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ve İsrail'e yönelik uluslararası eleştiriler giderek büyüyor. Filistin'in güzellik yarışması sahnesinde ilk kez yer alacak olması, yalnızca kültürel değil aynı zamanda siyasi anlamda da güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.Miss Asia 2024 yarışmasında, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanmıştı. Rumi Al-Qahtani isimli bir genç kadın güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı olmuştu.Miss Universe Türkiye 2025'in 17 Eylül'de yapılacak olan büyük final gecesinde Bangkok'ta yarışacak olan aday seçilecek.
11:02 19.08.2025 (güncellendi: 11:07 19.08.2025)
2022 yılında Filistin Güzeli seçilen 27 yaşındaki Nadeen Ayoub, Miss Universe 2025 yarışmasında Filistn'i temsil eden ilk kadın olacak. Ayoub, 'Filistin'in sesi olacağım' diyerek yarışmaya hazırlanıyor.
Kainat Güzellik Yarışmasında tarihte ilk kez Filistin temsil edilecek. 27 yaşındaki model ve aktivist Nadeen Ayoub, kasım ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe yarışmasında sahneye çıkacak.
Miss Universe Organizasyonu'nun medyaya yaptığı açıklamada, "Dünya genelinden gelen temsilcileri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Nadeen Ayoub, Filistin'in dayanıklılığını ve kararlılığını sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.
Filistin'in sesi güzellik yarışmasında duyurulacak
2022'de 'Filistin Güzeli' ünvanını alan Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız” dedi.
Yarışma, 130’dan fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı ağırlayacak ve 21 Kasım 2025’te Bangkok’ta gerçekleşecek.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ve İsrail'e yönelik uluslararası eleştiriler giderek büyüyor. Filistin'in güzellik yarışması sahnesinde ilk kez yer alacak olması, yalnızca kültürel değil aynı zamanda siyasi anlamda da güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
Miss Asia 2024 yarışmasında, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanmıştı. Rumi Al-Qahtani isimli bir genç kadın güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı olmuştu.
Miss Universe Türkiye 2025'in 17 Eylül'de yapılacak olan büyük final gecesinde Bangkok'ta yarışacak olan aday seçilecek.