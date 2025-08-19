https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tarihte-bir-ilk-filistin-guzeli-miss-universe-yarismasinda-ulkesini-temsil-edecek-1098686482.html

Tarihte bir ilk: Filistin Güzeli, Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek

Tarihte bir ilk: Filistin Güzeli, Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek

Sputnik Türkiye

Filistin ilk kez Miss Universe sahnesinde, 27 yaşındaki güzel Nadeen Ayoub tarafından temsil edilecek.

2025-08-19T11:02+0300

2025-08-19T11:02+0300

2025-08-19T11:07+0300

yaşam

miss universe

filistin

güzellik yarışması

tayland

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098684633_27:25:965:553_1920x0_80_0_0_583369ef339fb91ba49527bb171e2aee.jpg

Kainat Güzellik Yarışmasında tarihte ilk kez Filistin temsil edilecek. 27 yaşındaki model ve aktivist Nadeen Ayoub, kasım ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe yarışmasında sahneye çıkacak.Miss Universe Organizasyonu'nun medyaya yaptığı açıklamada, "Dünya genelinden gelen temsilcileri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Nadeen Ayoub, Filistin'in dayanıklılığını ve kararlılığını sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.Filistin'in sesi güzellik yarışmasında duyurulacak2022'de 'Filistin Güzeli' ünvanını alan Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız” dedi.Yarışma, 130’dan fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı ağırlayacak ve 21 Kasım 2025’te Bangkok’ta gerçekleşecek.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ve İsrail'e yönelik uluslararası eleştiriler giderek büyüyor. Filistin'in güzellik yarışması sahnesinde ilk kez yer alacak olması, yalnızca kültürel değil aynı zamanda siyasi anlamda da güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.Miss Asia 2024 yarışmasında, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanmıştı. Rumi Al-Qahtani isimli bir genç kadın güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı olmuştu.Miss Universe Türkiye 2025'in 17 Eylül'de yapılacak olan büyük final gecesinde Bangkok'ta yarışacak olan aday seçilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alisveris-yaparken-silahli-kisiler-tarafindan-kacirilan-guzellik-kralicesi-hayatini-kaybetti-1098641786.html

filistin

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin miss universe, nadeen ayoub, miss universe 2025, filistin güzellik kraliçesi, miss universe bangkok, filistin temsi