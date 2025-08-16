https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alisveris-yaparken-silahli-kisiler-tarafindan-kacirilan-guzellik-kralicesi-hayatini-kaybetti-1098641786.html
Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'
Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'
Filipinler'de eski güzellik kraliçesi, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra elleri ayakları bağlanmış ve bacağına taş bağlanmış şekilde denizde...
Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'
16:41 16.08.2025 (güncellendi: 16:46 16.08.2025)
Filipinler'de eski güzellik kraliçesi, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra elleri ayakları bağlanmış ve bacağına taş bağlanmış şekilde denizde bulundu. Polis, olaydan daha erken haberdar olunsaydı zanlıları yakalayabileceklerini açıkladı.
Filipinli eski güzellik kraliçesi Acquene Arradaza, alışveriş yaparken silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Cesedi birkaç gün sonra sahilde bulunan balıkçılar tarafından fark edildi ve polise bildirildi.
Polis, cesedin boynuna bisiklet zinciri takıldığını, gözlerinin bağlandığını ve ağzının kapatıldığını açıkladı. Cansız bedenin kayıp güzellik kraliçesi olduğunu doğrulayan polis ekipleri, olayın ancak ceset bulunduğu gün aile tarafından bildirildiğini ve daha erken haber verilseydi zanlıların yakalanabileceğini belirtti.
Yetkililer, olayın hedefli ve planlı bir saldırı olduğunu belirterek Arradaza'nın daha önce 2012 yılında Miss Matag-ob yarışmasında birinci olduğu ve son yıllarda sosyal medya fenomenliği yaptığı bildirdi. Ailesi, olayın ardından yetkililerden adalet beklediklerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güzellik kraliçelerinin hedef alınması ilk değil
Bu trajik olay, güzellik kraliçelerinin hedef alındığı benzer vakaların artışını gündeme getirdi. Haziran ayında meydana gelen başka bir olayda, Ekvatorlu başka bir eski güzellik kraliçesi araçta seyahat ederken silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.