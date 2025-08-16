Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alisveris-yaparken-silahli-kisiler-tarafindan-kacirilan-guzellik-kralicesi-hayatini-kaybetti-1098641786.html
Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'
Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'
Sputnik Türkiye
Filipinler'de eski güzellik kraliçesi, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra elleri ayakları bağlanmış ve bacağına taş bağlanmış şekilde denizde... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T16:41+0300
2025-08-16T16:46+0300
dünya
cinayet
güzellik kraliçesi
polis
filipinler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090566232_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_d072e721d086073aded3dd305a18d697.jpg
Filipinli eski güzellik kraliçesi Acquene Arradaza, alışveriş yaparken silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Cesedi birkaç gün sonra sahilde bulunan balıkçılar tarafından fark edildi ve polise bildirildi.Polis, cesedin boynuna bisiklet zinciri takıldığını, gözlerinin bağlandığını ve ağzının kapatıldığını açıkladı. Cansız bedenin kayıp güzellik kraliçesi olduğunu doğrulayan polis ekipleri, olayın ancak ceset bulunduğu gün aile tarafından bildirildiğini ve daha erken haber verilseydi zanlıların yakalanabileceğini belirtti.Yetkililer, olayın hedefli ve planlı bir saldırı olduğunu belirterek Arradaza'nın daha önce 2012 yılında Miss Matag-ob yarışmasında birinci olduğu ve son yıllarda sosyal medya fenomenliği yaptığı bildirdi. Ailesi, olayın ardından yetkililerden adalet beklediklerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Güzellik kraliçelerinin hedef alınması ilk değilBu trajik olay, güzellik kraliçelerinin hedef alındığı benzer vakaların artışını gündeme getirdi. Haziran ayında meydana gelen başka bir olayda, Ekvatorlu başka bir eski güzellik kraliçesi araçta seyahat ederken silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/dava-dosyasini-yapay-zekaya-yazdirdi-cinayet-davasinda-sahte-alintilar-kullanan-avukat-ozur-diledi-1098608611.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090566232_0:0:1260:945_1920x0_80_0_0_4ac23a44ebedb24147b721bbc77e08cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cinayet, güzellik kraliçesi, polis, filipinler
cinayet, güzellik kraliçesi, polis, filipinler

Alışveriş yaparken silahlı kişiler tarafından kaçırılan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti: 'İşkence görmüş'

16:41 16.08.2025 (güncellendi: 16:46 16.08.2025)
© FotoğrafDünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı?
Dünya Prensesler Günü ve Dünya Erkekler Günü var mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Filipinler'de eski güzellik kraliçesi, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra elleri ayakları bağlanmış ve bacağına taş bağlanmış şekilde denizde bulundu. Polis, olaydan daha erken haberdar olunsaydı zanlıları yakalayabileceklerini açıkladı.
Filipinli eski güzellik kraliçesi Acquene Arradaza, alışveriş yaparken silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Cesedi birkaç gün sonra sahilde bulunan balıkçılar tarafından fark edildi ve polise bildirildi.
Polis, cesedin boynuna bisiklet zinciri takıldığını, gözlerinin bağlandığını ve ağzının kapatıldığını açıkladı. Cansız bedenin kayıp güzellik kraliçesi olduğunu doğrulayan polis ekipleri, olayın ancak ceset bulunduğu gün aile tarafından bildirildiğini ve daha erken haber verilseydi zanlıların yakalanabileceğini belirtti.
Yetkililer, olayın hedefli ve planlı bir saldırı olduğunu belirterek Arradaza'nın daha önce 2012 yılında Miss Matag-ob yarışmasında birinci olduğu ve son yıllarda sosyal medya fenomenliği yaptığı bildirdi. Ailesi, olayın ardından yetkililerden adalet beklediklerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güzellik kraliçelerinin hedef alınması ilk değil

Bu trajik olay, güzellik kraliçelerinin hedef alındığı benzer vakaların artışını gündeme getirdi. Haziran ayında meydana gelen başka bir olayda, Ekvatorlu başka bir eski güzellik kraliçesi araçta seyahat ederken silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
YAŞAM
Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi
Dün, 12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала