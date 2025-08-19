https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/komisyon-bugun-yeniden-toplaniyor-sehit-anneleri-ile-diyarbakir-anneleri-dinlenecek-aile-bakani-1098684266.html

Komisyon bugün yeniden toplanıyor: Şehit anneleri ile Diyarbakır anneleri dinlenecek, Aile Bakanı sunum yapacak

Komisyon bugün yeniden toplanıyor: Şehit anneleri ile Diyarbakır anneleri dinlenecek, Aile Bakanı sunum yapacak

Sputnik Türkiye

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün yapılacak. Komisyon şehit anneleri ile HDP il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T10:07+0300

2025-08-19T10:07+0300

2025-08-19T10:07+0300

poli̇ti̇ka

komisyon

mahinur özdemir göktaş

numan kurtulmuş

diyarbakır

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

tbmm

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden toplanıyor.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu: Toplantı ne zaman?TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.Aile Bakanı sunum yapacakİki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.Yarın da toplantı var mı?Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/cumhurbaskani-erdogandan-sehit-ailelerine-mektup-bu-surecin-hicbir-noktasinda-pazarliga-tavize-yer-1098418668.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

komisyon yeniden toplanıyor: şehit anneleri ile diyarbakır anneleri dinlenecek