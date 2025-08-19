Komisyon bugün yeniden toplanıyor: Şehit anneleri ile Diyarbakır anneleri dinlenecek, Aile Bakanı sunum yapacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/komisyon-bugun-yeniden-toplaniyor-sehit-anneleri-ile-diyarbakir-anneleri-dinlenecek-aile-bakani-1098684266.html
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden toplanıyor.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu: Toplantı ne zaman?TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.Aile Bakanı sunum yapacakİki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.Yarın da toplantı var mı?Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.
