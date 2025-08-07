https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/cumhurbaskani-erdogandan-sehit-ailelerine-mektup-bu-surecin-hicbir-noktasinda-pazarliga-tavize-yer-1098418668.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, tavize yer verilmemiştir'

Sputnik Türkiye

Şehit ve gazi yakınlarına bir mektup yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte pazarlık ve taviz olmadığı vurgusu yaparken, 'şehitlerimizin aziz ruhlarını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarına bir mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda Terörsüz Türkiye'nin inşa edilmeye çalışıldığını belirtirken, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır" dedi. Erdoğan vatandaşlara yönelik kaleme aldığı mektubunda da terörün her türlüsüyle mücadele edildiği vurgusu yaptı. Aziz ruhlarını incitecek adım atılmayacaktırCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu şu şekilde;"Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum.Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir.Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-ı nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik.Pazarlığa, müzakereye, tavize yer verilmeyecekŞimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak “Terörsüz Türkiye”yi inşa ediyoruz.Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum.Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."Vatandaşlara da mektup gönderdiCumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara gönderdiği mektubunda da terörün her türlüsüyle tavizsiz bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak şunları kaleme aldı: "Fitne duvarlarını yıkmak; kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak; kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihî bir sorumluluk üstlenerek “Terörsüz Türkiye” sürecini başlattık. Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak; bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz. Şundan emin olunuz: Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor; stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenab-ı Allah’ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun; umduklarımıza nail eylesin."

