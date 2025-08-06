https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/ak-partili-buyukgumus-cumhurbaskani-erdoganin-mektubunu-sehit-ailelerine-goturecegiz-1098393668.html

AK Partili Büyükgümüş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine götüreceğiz

AK Partili Büyükgümüş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine götüreceğiz

Sputnik Türkiye

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını anlattı bu çerçevede AK Parti Kadın Kolları... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T11:17+0300

2025-08-06T11:17+0300

2025-08-06T11:38+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097831130_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_7f3e4fc8d8d8ba424da2a352a0bee2e7.jpg

AK Parti teşkilatları sahaya iniyor. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı 81 ilde 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını hayata geçirerek vatandaşlarla buluşmayı planlıyor. Programın amacını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin tüm teşkilatlar ile sahada olacağını belirtti. Büyükgümüş 'AK Parti kuruluduğu ilk günden itibaren milletimiz ile doğrudan gönül bağı kuruyoruz. Bu dönemde de milletimize giderek gündemdeki konuları anlatacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, enflasyon ile mücadele ve kalıcı fefah adımlarını, milli teknoloji hamlemizi, aile yılı hedeflerimiz anlatacağız' dedi. 'Kadın kolları şehit ailelerine gidecek' Program kapsamında kadınların, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret edeceğini ifade eden Büyükgümüş şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tbmm-baskani-kurtulmus-inaniyorum-ki-komisyonumuz-tarihi-misyonu-layikiyla-gerceklestirecek-1098382345.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan