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AK Partili Büyükgümüş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine götüreceğiz
AK Partili Büyükgümüş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine götüreceğiz
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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını anlattı bu çerçevede AK Parti Kadın Kolları... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:17+0300
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poli̇ti̇ka
ak parti
cumhurbaşkanı
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AK Parti teşkilatları sahaya iniyor. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı 81 ilde 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını hayata geçirerek vatandaşlarla buluşmayı planlıyor. Programın amacını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin tüm teşkilatlar ile sahada olacağını belirtti. Büyükgümüş 'AK Parti kuruluduğu ilk günden itibaren milletimiz ile doğrudan gönül bağı kuruyoruz. Bu dönemde de milletimize giderek gündemdeki konuları anlatacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, enflasyon ile mücadele ve kalıcı fefah adımlarını, milli teknoloji hamlemizi, aile yılı hedeflerimiz anlatacağız' dedi. 'Kadın kolları şehit ailelerine gidecek' Program kapsamında kadınların, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret edeceğini ifade eden Büyükgümüş şunları söyledi:
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ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

AK Partili Büyükgümüş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine götüreceğiz

11:17 06.08.2025 (güncellendi: 11:38 06.08.2025)
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA
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Özel
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını anlattı bu çerçevede AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu götüreceklerini açıkladı.
AK Parti teşkilatları sahaya iniyor.
AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı 81 ilde 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' programını hayata geçirerek vatandaşlarla buluşmayı planlıyor.
Programın amacını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin tüm teşkilatlar ile sahada olacağını belirtti. Büyükgümüş 'AK Parti kuruluduğu ilk günden itibaren milletimiz ile doğrudan gönül bağı kuruyoruz. Bu dönemde de milletimize giderek gündemdeki konuları anlatacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, enflasyon ile mücadele ve kalıcı fefah adımlarını, milli teknoloji hamlemizi, aile yılı hedeflerimiz anlatacağız' dedi.

'Kadın kolları şehit ailelerine gidecek'

Program kapsamında kadınların, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret edeceğini ifade eden Büyükgümüş şunları söyledi:

'Kadın kollarımız bu program kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir mektubunu onlara götürecekler. Mektubun içeriğinde Terörsüz Türkiye'nin amacı, nasıl başladığını, neyi hedeflediğine ilişkin değerlendirmeler olacak"

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