Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html
Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası
Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası
Sputnik Türkiye
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu yakından izlediği... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T09:12+0300
2025-08-16T09:12+0300
fransa
torino
monaco
galatasaray
manchester city
okan buruk
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088296051_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_47237714ff3810c3d68418775a16008a.jpg
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'dan yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi.Her yol Ederson'a çıkıyorYaz aylarını, kulüp efsanesi ve kaptanı Muslera’nın eksikliğini dolduracak yeni bir kaleci arayışıyla geçiren Galatasaray, bu süreçte mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli hedef olarak belirledikleri Ederson transferi için geri sayımı başlattı. PSG’de kadro dışı bırakılan Donnarumma, Manchester City ile anlaşmaya vardı. İtalyan kaleci, bu yaz kadroya katılan James Trafford ile birlikte Mavi-Beyazlılar’da beşinci kaleci konumuna gelecek. Bu gelişme üzerine Ederson için de 10 milyon Euro bandında bir bonservis karşılığında el sıkışılması bekleniyordu. İki taraf arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Hafta içerisinde Sarı-Kırmızılılar’da kaleci konusunun netleştirilmesinin beklendiği bildirildi. City’nin de geri adım atarak 13 milyon Euro’dan, 10 milyon Euro’ya inmeye sıcak bakmaya başladığı bildirildi.Stoperde hedef SingoKaleci ve stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Fransa’ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporları doğrultusunda, sağ bek olarak da görev yapabilecek bir stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde ilk sırada Wilfried Singo bulunuyor. 2023 yazında Torino’dan 9 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu için kapı 40 milyon Euro’dan açıldı. Galatasaray, mecburi satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi sundu. Bu doğrultuda toplam 25 milyon Euro civarında bir bedelle Singo’nun kadroya katılabileceği öne sürüldü.Fransa'dan flaş i̇ddi̇aFransız basınından RMC Sport’un aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un oyuncusu Ainsley Maitland-Niles’i yakından izliyor. Cim Bom’un İngiliz futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın Lyon’a bir takas önerisi sunmayı düşündüğü de belirtildi. 27 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 44 maça çıkarken 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/meteorolojiden-istanbul-ve-12-il-icin-sari-kodlu-alarm-ruzgar-sanki-kasirga-gibi-esecek-1098637265.html
fransa
torino
monaco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088296051_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e3fa0d857652535038d2517301722b68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, torino, monaco, galatasaray, manchester city, okan buruk
fransa, torino, monaco, galatasaray, manchester city, okan buruk

Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

09:12 16.08.2025
© AA / Ali AtmacaGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu yakından izlediği kaydedildi. İşte transfer haberinin detayları...
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'dan yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi.

Her yol Ederson'a çıkıyor

Yaz aylarını, kulüp efsanesi ve kaptanı Muslera’nın eksikliğini dolduracak yeni bir kaleci arayışıyla geçiren Galatasaray, bu süreçte mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli hedef olarak belirledikleri Ederson transferi için geri sayımı başlattı. PSG’de kadro dışı bırakılan Donnarumma, Manchester City ile anlaşmaya vardı. İtalyan kaleci, bu yaz kadroya katılan James Trafford ile birlikte Mavi-Beyazlılar’da beşinci kaleci konumuna gelecek. Bu gelişme üzerine Ederson için de 10 milyon Euro bandında bir bonservis karşılığında el sıkışılması bekleniyordu. İki taraf arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Hafta içerisinde Sarı-Kırmızılılar’da kaleci konusunun netleştirilmesinin beklendiği bildirildi. City’nin de geri adım atarak 13 milyon Euro’dan, 10 milyon Euro’ya inmeye sıcak bakmaya başladığı bildirildi.

Stoperde hedef Singo

Kaleci ve stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Fransa’ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporları doğrultusunda, sağ bek olarak da görev yapabilecek bir stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde ilk sırada Wilfried Singo bulunuyor. 2023 yazında Torino’dan 9 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu için kapı 40 milyon Euro’dan açıldı. Galatasaray, mecburi satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi sundu. Bu doğrultuda toplam 25 milyon Euro civarında bir bedelle Singo’nun kadroya katılabileceği öne sürüldü.

Fransa'dan flaş i̇ddi̇a

Fransız basınından RMC Sport’un aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un oyuncusu Ainsley Maitland-Niles’i yakından izliyor. Cim Bom’un İngiliz futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın Lyon’a bir takas önerisi sunmayı düşündüğü de belirtildi. 27 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 44 maça çıkarken 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
YAŞAM
Meteoroloji’den İstanbul ve 12 il için sarı kodlu alarm: 'Rüzgar sanki kasırga gibi esecek'
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала