Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu yakından izlediği... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'dan yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi.Her yol Ederson'a çıkıyorYaz aylarını, kulüp efsanesi ve kaptanı Muslera’nın eksikliğini dolduracak yeni bir kaleci arayışıyla geçiren Galatasaray, bu süreçte mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli hedef olarak belirledikleri Ederson transferi için geri sayımı başlattı. PSG’de kadro dışı bırakılan Donnarumma, Manchester City ile anlaşmaya vardı. İtalyan kaleci, bu yaz kadroya katılan James Trafford ile birlikte Mavi-Beyazlılar’da beşinci kaleci konumuna gelecek. Bu gelişme üzerine Ederson için de 10 milyon Euro bandında bir bonservis karşılığında el sıkışılması bekleniyordu. İki taraf arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Hafta içerisinde Sarı-Kırmızılılar’da kaleci konusunun netleştirilmesinin beklendiği bildirildi. City’nin de geri adım atarak 13 milyon Euro’dan, 10 milyon Euro’ya inmeye sıcak bakmaya başladığı bildirildi.Stoperde hedef SingoKaleci ve stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Fransa’ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporları doğrultusunda, sağ bek olarak da görev yapabilecek bir stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde ilk sırada Wilfried Singo bulunuyor. 2023 yazında Torino’dan 9 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu için kapı 40 milyon Euro’dan açıldı. Galatasaray, mecburi satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi sundu. Bu doğrultuda toplam 25 milyon Euro civarında bir bedelle Singo’nun kadroya katılabileceği öne sürüldü.Fransa'dan flaş i̇ddi̇aFransız basınından RMC Sport’un aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un oyuncusu Ainsley Maitland-Niles’i yakından izliyor. Cim Bom’un İngiliz futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın Lyon’a bir takas önerisi sunmayı düşündüğü de belirtildi. 27 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 44 maça çıkarken 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

