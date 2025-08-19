Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı getirdi.
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

17:09 19.08.2025
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adamla sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz'' dedi.
Burak Yılmaz, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayserispor'un teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.
SPOR
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Dün, 22:37
