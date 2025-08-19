https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/burak-yilmazin-yeni-takimi-belli-oldu-1098698508.html
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adamla... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:09+0300
2025-08-19T17:09+0300
2025-08-19T17:09+0300
spor
burak yılmaz
gaziantep
gaziantep valiliği
gaziantep büyükşehir belediyesi
gaziantep futbol kulübü
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098698272_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_de8e827e0e66eae5c0efd55147627773.jpg
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.Kulüpten yapılan açıklamada ''Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz'' dedi.Burak Yılmaz, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayserispor'un teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/super-ligde-ilk-ayrilik-aciklandi-taraftar-tepki-gosterdi-1098675964.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098698272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecf43e468b7c35538cbfdd7eedb80c60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burak yılmaz, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep futbol kulübü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
burak yılmaz, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep futbol kulübü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adamla sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz'' dedi.
Burak Yılmaz, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayserispor'un teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.