Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı getirdi. 19.08.2025

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.Kulüpten yapılan açıklamada ''Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz'' dedi.Burak Yılmaz, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayserispor'un teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.

