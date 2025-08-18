Türkiye
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Gaziantep FK, Süper Lig’de ilk iki haftada puan alamamasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilerek Taşdemir ve ekibine teşekkür edildi. Takımın başına Burak Yılmaz’ın getirilmesi beklenirken, taraftarlar ikinci haftada hoca değişikliğini eleştirdi.
© AAGaziantep FK'de 9 pozitif vaka daha
Gaziantep FK'de 9 pozitif vaka daha - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© AA
Abone ol
Gaziantep FK, Süper Lig’de ilk iki haftada puan alamamasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Taşdemir ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu. Taraftarlar ise sosyal medya hesabından kulübe tepki gösterdi.
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilerek Taşdemir ve ekibine teşekkür edildi. Takımın başına Burak Yılmaz’ın getirilmesi beklenirken, taraftarlar ikinci haftada hoca değişikliğini eleştirdi.
