Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilerek Taşdemir ve ekibine teşekkür edildi. Takımın başına Burak Yılmaz’ın getirilmesi beklenirken, taraftarlar ikinci haftada hoca değişikliğini eleştirdi.

Gaziantep FK, Süper Lig’de ilk iki haftada puan alamamasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi

