https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/super-ligde-ilk-ayrilik-aciklandi-taraftar-tepki-gosterdi-1098675964.html
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Gaziantep FK, Süper Lig’de ilk iki haftada puan alamamasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T22:37+0300
2025-08-18T22:37+0300
2025-08-18T22:37+0300
spor
süper lig
maç
tarihi maç
maç yayını
teknik direktör
transfer
transfermarkt
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052702515_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a7c3062dc479b71375241b52bfac55ba.jpg
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilerek Taşdemir ve ekibine teşekkür edildi. Takımın başına Burak Yılmaz’ın getirilmesi beklenirken, taraftarlar ikinci haftada hoca değişikliğini eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/super-lig-ekibi-duyurdu-selcuk-inanin-yeni-takimi-belli-oldu-1096637739.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052702515_121:0:1020:674_1920x0_80_0_0_77521916b628589da2faee05f684d3eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, teknik direktör, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, teknik direktör, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Gaziantep FK, Süper Lig’de ilk iki haftada puan alamamasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Taşdemir ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu. Taraftarlar ise sosyal medya hesabından kulübe tepki gösterdi.
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilerek Taşdemir ve ekibine teşekkür edildi. Takımın başına Burak Yılmaz’ın getirilmesi beklenirken, taraftarlar ikinci haftada hoca değişikliğini eleştirdi.