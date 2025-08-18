https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ukrayna-macaristana-rus-petrolu-tasiyan-boru-hattina-saldirdi-1098665705.html

Ukrayna, Macaristan'a Rus petrolü taşıyan boru hattına saldırdı

Szijjarto, Ukrayna'nın Macaristan'a Rus petrolü taşıyan boru hattına yeniden saldırdığı belirterek bunun çok çirkin olduğunu vurguladı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna ordusunun Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan boru hattına saldırdığını belirtti.Szijjarto, saldırı sonucunda hatta meydana gelen hasar nedeniyle Macaristan'a petrol akışının durduğunu ifade etti.'Son derece çirkin ve kabul edilemez'X hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Ukrayna, Macaristan'a giden petrol boru hattına bir kez daha saldırarak akışı kesti. Enerji güvenliğimize yönelik bu son saldırı, son derece çirkin ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandı. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin'le konuştuğunu belirten Sizjjarto, Rus tarafının boru hattının işletilmesini sağlayan trafo merkezini onarmak için çalıştıklarını ancak şimdilik sevkiyatın ne zaman yeniden başlayacağını söyleyemediklerini aktardı. 'Bu bizim savaşımız değil'Brüksel ve Kiev'in 3.5 yıldır Macaristan'ı Ukrayna'daki savaşın içine çekmeye çalıştığını, Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji arzına yönelik tekrarlanan saldırılarının da aynı amaca hizmet ettiğini vurgulayan Szijjarto, "Açıkça belirteyim: Bu bizim savaşımız değil. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok ve biz iktidarda olduğumuz sürece Macaristan bu savaşın dışında kalacak" mesajını gönderdi. Son olarak, Ukraynalı karar vericilere bir hatırlatmada bulunan Szijjarto, "Macaristan'dan gelen elektrik, ülkenizin enerji ihtiyacının karşılanmasında hayati bir rol oynuyor" yazdı.

