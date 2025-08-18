Türkiye
Özgür Özel’den saat 20.00 çağrısı: Özlem Çerçioğlu’na göndermeli mesajla Aydın’da büyük mitingi duyurdu
Özgür Özel’den saat 20.00 çağrısı: Özlem Çerçioğlu’na göndermeli mesajla Aydın’da büyük mitingi duyurdu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı. Özel'in paylaşımında, AK Parti^ye geçen Özlem Çerçioğlu'na isim vermeden yaptığı göndermeler dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydın’daki mitinge çağrıda bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.Mitingin adresi ve saatiCHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Mitinge yoğun katılım bekleniyor.Çerçioğlu göndermesi dikkat çektiÖzel’in yaptığı paylaşımda, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, doğrudan Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerine atıf olarak yorumlandı.CHP’de kritik sınavÖzel’in Aydın mitingi, CHP’nin Çerçioğlu’nun ayrılığı sonrası bölgede nasıl bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalacağını göstermesi açısından kritik önem taşıyor.
Özgür Özel'den saat 20.00 çağrısı: Özlem Çerçioğlu'na göndermeli mesajla Aydın'da büyük mitingi duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da bu akşam saat 20.00’de düzenlenecek mitinge davet etti. Özel’in, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden yaptığı göndermeler dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydın’daki mitinge çağrıda bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Mitingin adresi ve saati

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Mitinge yoğun katılım bekleniyor.

Çerçioğlu göndermesi dikkat çekti

Özel’in yaptığı paylaşımda, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, doğrudan Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerine atıf olarak yorumlandı.

CHP’de kritik sınav

Özel’in Aydın mitingi, CHP’nin Çerçioğlu’nun ayrılığı sonrası bölgede nasıl bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalacağını göstermesi açısından kritik önem taşıyor.
