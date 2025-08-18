Türkiye'de ilk kez açıklandı: Hanehalklarının yüzde 1.1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı
11:14 18.08.2025 (güncellendi: 11:32 18.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkonut
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Sosyoekonomik seviye verileri ilk kez açıkladı. Hanehalklarının yüzde 1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer alırken, en yüksek seviyede yer alan kent İstanbul oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini ilk kez açıkladı.
Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanmaktadır. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanmaktadır.
26 milyondan fazla hanenin sosyoekonomik seviyesi hesaplandı
Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak Türkiye'deki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu haber bülteni ile ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılmaktadır.
2022-2023-2024 verileri kullanıldı
Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılmış olup referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklama haber bülteni ekinde ve metaveri bölümünde yayımlanmaktadır.
Hanehalklarının yüzde 1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı
Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının %1,1'i en üst seviyede,
%11,0'ı üst seviyede,
%16,4'ü üst altı seviyede,
%19,7'si üst orta seviyede,
%16,5'i alt orta seviyede,
%18,6'sı alt seviyede,
%16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.
Ankara'nın sosyoekonomik düzeyi
İllere göre incelendiğinde;
Ankara’daki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:
%2,5 → en üst seviye
%16,5 → üst seviye
%20,0 → üst altı seviye
%17,5 → üst orta seviye
%17,4 → alt orta seviye
%14,0 → alt seviye
%12,2 → en alt seviye
İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:
%2,4 → en üst seviye
%16,4 → üst seviye
%19,0 → üst altı seviye
%18,6 → üst orta seviye
%17,2 → alt orta seviye
%13,8 → alt seviye
%12,6 → en alt seviye
İzmir’deki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:
%1,2 → en üst seviye
%12,4 → üst seviye
%17,6 → üst altı seviye
%18,8 → üst orta seviye
%17,8 → alt orta seviye
%17,1 → alt seviye
%15,0 → en alt seviye
En üst seviye grubu hangi şehirde?
En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da yer aldı.
İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya oldu.
İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya oldu.
Hangi ilçelerde sosyoekonomik düzey daha yüksek?
En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının %4,1'i Çankaya'da yer aldı
İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.
İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.
Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya oldu
İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.
Sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçe neresi?
Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.
12 Ağustos, 13:44