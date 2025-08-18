https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyede-ilk-kez-aciklandi-hanehalklarinin-yuzde-11i-sosyoekonomik-seviye-gruplarina-gore-en-ust-1098661786.html

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Hanehalklarının yüzde 1.1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Hanehalklarının yüzde 1.1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini ilk kez açıkladı.Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanmaktadır. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanmaktadır.26 milyondan fazla hanenin sosyoekonomik seviyesi hesaplandıÇalışmada idari kayıtlar kullanılarak Türkiye'deki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu haber bülteni ile ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılmaktadır.2022-2023-2024 verileri kullanıldıHesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılmış olup referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklama haber bülteni ekinde ve metaveri bölümünde yayımlanmaktadır.Hanehalklarının yüzde 1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldıAnkara'nın sosyoekonomik düzeyiİllere göre incelendiğinde; Ankara’daki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:İzmir’deki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı:En üst seviye grubu hangi şehirde?En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da yer aldı.İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya oldu.Hangi ilçelerde sosyoekonomik düzey daha yüksek?En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının %4,1'i Çankaya'da yer aldıİlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya olduİlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.Sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçe neresi?Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

