Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/turkiyenin-en-mutsuz-illeri-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-il-var--1098537206.html
Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?
Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?
Sputnik Türkiye
TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz illerini açıkladı. Listede Karadeniz şehirleri ilk sıraları alırken en çok İstanbul'un kaçıncı sırada olduğu merak edildi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T13:44+0300
2025-08-12T13:44+0300
yaşam
tüi̇k
yaşam memnuniyeti araştırması
mutsuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084998072_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_04ea7c97f768c733ec310ea466b00c85.jpg
TÜİK'in yayımladığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin 'en mutsuz illerini' gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?Karadeniz illeri listenin ilk sıralarında Araştırmada, Karadeniz illeri ilk sıralarda yer alırken, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşullların 'mutluluğu' sınırladığı bir kez daha gözlemlendi. İstanbul listede 6'ıncı sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada, Ankara ise dördüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/turkiyede-her-100-kisiden-64u-mutlu-en-yuksek-memnuniyet-ve-turkiyenin-en-onemli-sorunu-aciklandi-1093747442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084998072_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_704271435943e39a8361d3bc7a71fd0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiyenin en mutsuz ili hangisi, türkiyenin en mutsuz illeri, türkiyenin en mutsuz ili neresi, türkiyenin en mutsuz illeri listesi, tüik türkiyenin en mutsuz illeri listesi
türkiyenin en mutsuz ili hangisi, türkiyenin en mutsuz illeri, türkiyenin en mutsuz ili neresi, türkiyenin en mutsuz illeri listesi, tüik türkiyenin en mutsuz illeri listesi

Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?

13:44 12.08.2025
© İHA / İHA-AW230401Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© İHA / İHA-AW230401
Abone ol
TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz illerini açıkladı. Listede Karadeniz şehirleri ilk sıraları alırken en çok İstanbul'un kaçıncı sırada olduğu merak edildi.
TÜİK'in yayımladığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin 'en mutsuz illerini' gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?

Karadeniz illeri listenin ilk sıralarında

Araştırmada, Karadeniz illeri ilk sıralarda yer alırken, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşullların 'mutluluğu' sınırladığı bir kez daha gözlemlendi. İstanbul listede 6'ıncı sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada, Ankara ise dördüncü sırada yer buldu.

Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri?

1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19
2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7
3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65
4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95
5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72
6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12
7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1
8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75
9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68
Mutluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
TÜRKİYE
Türkiye'de her 100 kişiden 64'ü mutlu: En yüksek memnuniyet ve Türkiye'nin en önemli sorunu açıklandı
18 Şubat, 00:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала