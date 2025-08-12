https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/turkiyenin-en-mutsuz-illeri-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-il-var--1098537206.html
Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?
Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?
Sputnik Türkiye
TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz illerini açıkladı. Listede Karadeniz şehirleri ilk sıraları alırken en çok İstanbul'un kaçıncı sırada olduğu merak edildi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T13:44+0300
2025-08-12T13:44+0300
2025-08-12T13:44+0300
yaşam
tüi̇k
yaşam memnuniyeti araştırması
mutsuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084998072_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_04ea7c97f768c733ec310ea466b00c85.jpg
TÜİK'in yayımladığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin 'en mutsuz illerini' gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?Karadeniz illeri listenin ilk sıralarında Araştırmada, Karadeniz illeri ilk sıralarda yer alırken, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşullların 'mutluluğu' sınırladığı bir kez daha gözlemlendi. İstanbul listede 6'ıncı sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada, Ankara ise dördüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/turkiyede-her-100-kisiden-64u-mutlu-en-yuksek-memnuniyet-ve-turkiyenin-en-onemli-sorunu-aciklandi-1093747442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084998072_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_704271435943e39a8361d3bc7a71fd0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiyenin en mutsuz ili hangisi, türkiyenin en mutsuz illeri, türkiyenin en mutsuz ili neresi, türkiyenin en mutsuz illeri listesi, tüik türkiyenin en mutsuz illeri listesi
türkiyenin en mutsuz ili hangisi, türkiyenin en mutsuz illeri, türkiyenin en mutsuz ili neresi, türkiyenin en mutsuz illeri listesi, tüik türkiyenin en mutsuz illeri listesi
Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?
TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz illerini açıkladı. Listede Karadeniz şehirleri ilk sıraları alırken en çok İstanbul'un kaçıncı sırada olduğu merak edildi.
TÜİK'in yayımladığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin 'en mutsuz illerini' gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?
Karadeniz illeri listenin ilk sıralarında
Araştırmada, Karadeniz illeri ilk sıralarda yer alırken, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşullların 'mutluluğu' sınırladığı bir kez daha gözlemlendi. İstanbul listede 6'ıncı sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada, Ankara ise dördüncü sırada yer buldu.
Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri?
1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19
2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7
3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65
4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95
5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72
6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12
7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1
8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75
9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68