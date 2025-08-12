https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/turkiyenin-en-mutsuz-illeri-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-il-var--1098537206.html

Türkiye'nin en 'mutsuz illeri' belli oldu: İlk sırada hangi il var?

TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz illerini açıkladı. Listede Karadeniz şehirleri ilk sıraları alırken en çok İstanbul'un kaçıncı sırada olduğu merak edildi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T13:44+0300

2025-08-12T13:44+0300

2025-08-12T13:44+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084998072_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_04ea7c97f768c733ec310ea466b00c85.jpg

TÜİK'in yayımladığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin 'en mutsuz illerini' gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada?Karadeniz illeri listenin ilk sıralarında Araştırmada, Karadeniz illeri ilk sıralarda yer alırken, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşullların 'mutluluğu' sınırladığı bir kez daha gözlemlendi. İstanbul listede 6'ıncı sırada yer alırken, İzmir üçüncü sırada, Ankara ise dördüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin en mutsuz illeri hangileri?

