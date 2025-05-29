https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/super-lig-ekibi-duyurdu-selcuk-inanin-yeni-takimi-belli-oldu-1096637739.html
Süper Lig ekibi duyurdu: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig ekibi duyurdu: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kocaelispor, Süper Lig'e dönüşünün ardından teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensipte anlaştı. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan'ın pazartesi... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T21:17+0300
2025-05-29T21:17+0300
2025-05-29T21:17+0300
spor
selçuk i̇nan
süper lig
maç
tarihi maç
maç yayını
takım
milli takım
a takım
futbol
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Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e dönerken teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getirmek üzere prensipte anlaştı.Kulüp, genç teknik adamın pazartesi günü şehre gelerek sözleşme detaylarını görüşeceğini belirtti. Yeşil-siyahlılar, yerli ve yabancı birçok isimle yapılan görüşmelerin ardından İnan'da karar kıldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan, son olarak Gaziantep FK’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Deneyimli futbolcu ve teknik adam, Gaziantep FK takımında 48 maçta 1.40 maç puanı ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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selçuk i̇nan, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, takım, milli takım, a takım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kocaeli
selçuk i̇nan, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, takım, milli takım, a takım, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kocaeli
Süper Lig ekibi duyurdu: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
Kocaelispor, Süper Lig'e dönüşünün ardından teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensipte anlaştı. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan'ın pazartesi günü detayları görüşmek üzere Kocaeli’ye geleceği belirtildi. Kulüp ise yapılan anlaşmayı resmi açıklamayla duyurdu.
Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e dönerken teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getirmek üzere prensipte anlaştı.
Kulüp, genç teknik adamın pazartesi günü şehre gelerek sözleşme detaylarını görüşeceğini belirtti. Yeşil-siyahlılar, yerli ve yabancı birçok isimle yapılan görüşmelerin ardından İnan'da karar kıldı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan, son olarak Gaziantep FK’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Deneyimli futbolcu ve teknik adam, Gaziantep FK takımında 48 maçta 1.40 maç puanı ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.