https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/super-lig-ekibi-duyurdu-selcuk-inanin-yeni-takimi-belli-oldu-1096637739.html

Süper Lig ekibi duyurdu: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibi duyurdu: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Kocaelispor, Süper Lig'e dönüşünün ardından teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensipte anlaştı. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan'ın pazartesi... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T21:17+0300

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spor

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Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e dönerken teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getirmek üzere prensipte anlaştı.Kulüp, genç teknik adamın pazartesi günü şehre gelerek sözleşme detaylarını görüşeceğini belirtti. Yeşil-siyahlılar, yerli ve yabancı birçok isimle yapılan görüşmelerin ardından İnan'da karar kıldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan, son olarak Gaziantep FK’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Deneyimli futbolcu ve teknik adam, Gaziantep FK takımında 48 maçta 1.40 maç puanı ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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