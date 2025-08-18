Siyaset Bilimci Yücel: Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti zor durumda

Bu saldırılar Trump içinde bir mesaj niteliğinde. Bizi kullan biz Rusya'ya zarar verebiliriz tarzında. Ama sahada durdurulamayan bir Rus ilerlemesi var. Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti bence en zor aşamaya geldi. Çünkü askeri olarak savaşma isteği ve motivasyonu hızla tükenen bir Ukrayna ordusu ile Zelenskiy’e olan inancı hızla azalan bir Ukrayna halkı var. Anlaşılan Zelenskiy ve Ukrayna için zaman daralıyor. Trump-Putin görüşmesi de Ukrayna aleyhine akan zamanı hızlandırdı. Buna rağmen Zelenskiy Rusya topraklarındaki saldırılar ile psikolojik üstünlük sağlamaya çalışırken iç kamuoyuna da mesaj veriyor. Ukrayna sahada kaybettiği üstünlüğünü bu tarz saldırılarla kapatmak istiyor. Peki, bu başarılı oluyor mu tabiki hayır. Çünkü Ukrayna'daki kamuoyu artık bir savaş değil barış istiyor. Bunu Ukrayna'daki anketlerde, haberlerde ve protestolarda artık net olarak görüyoruz.