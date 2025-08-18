https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/siyaset-bilimci-yucel-ukrayna-ordusu-ve-zelenskiy-hukumeti-zor-durumda-1098671735.html
Siyaset Bilimci Yücel: Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti zor durumda
Siyaset Bilimci Yücel: Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti zor durumda
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetimi barış görüşmeleri devam ederken stratejik hedeflere saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırım Köprüsü, Smolensk Nükleer Santrali ve... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T20:08+0300
2025-08-18T20:08+0300
2025-08-18T20:08+0300
dünya
umur tugay yücel
ukrayna
macaristan
abd
siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc)
kırım köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084093660_198:177:3008:1758_1920x0_80_0_0_e559e730ef789f7b6ca030f0e8b03e9a.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında barışın yolu aranırken Zelenskiy yönetimi Rusya’nın stratejik noktalarına yönelik saldırılarını devam ediyor. Bir taraftan barış arayışı devam ederken Ukrayna yönetiminin bu saldırıları savaşı sürdürme çabaları olarak değerlendiriliyor. Ukrayna yönetimi son günlerde sivilleri yönelik saldırılarının yanı sıra Kırım Köprüsü, Smolensk Nükleer Santrali ve Macaristan’a gaz götüren boru hattı gibi hedeflere saldırı düzenledi. Bu saldırıları Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı: ‘Macaristan saldırısı dikkat çekici’Ukrayna’nın Rusya toprakları dışından başka bir ülkeye yönelik saldırı düzenlemesine dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/trump-zelenskiy-ve-avrupali-liderler-arasindaki-gorusmelere-saatler-kala-kiev-provokasyona-devam-1098669061.html
ukrayna
macaristan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084093660_449:165:2959:2048_1920x0_80_0_0_320f08f8e0f56765b00246bafb0daed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
umur tugay yücel, ukrayna, macaristan, abd, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), kırım köprüsü
umur tugay yücel, ukrayna, macaristan, abd, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), kırım köprüsü
Siyaset Bilimci Yücel: Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti zor durumda
Ukrayna yönetimi barış görüşmeleri devam ederken stratejik hedeflere saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırım Köprüsü, Smolensk Nükleer Santrali ve Macaristan’a gaz götüren boru hattı saldırıların hedefi oldu. Bu saldırıları değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel Zelenskiy yönetimin zorda olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında barışın yolu aranırken Zelenskiy yönetimi Rusya’nın stratejik noktalarına yönelik saldırılarını devam ediyor.
Bir taraftan barış arayışı devam ederken Ukrayna yönetiminin bu saldırıları savaşı sürdürme çabaları olarak değerlendiriliyor. Ukrayna yönetimi son günlerde sivilleri yönelik saldırılarının yanı sıra Kırım Köprüsü, Smolensk Nükleer Santrali ve Macaristan’a gaz götüren boru hattı gibi hedeflere saldırı düzenledi.
Bu saldırıları Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı:
Bu saldırılar Trump içinde bir mesaj niteliğinde. Bizi kullan biz Rusya'ya zarar verebiliriz tarzında. Ama sahada durdurulamayan bir Rus ilerlemesi var. Ukrayna ordusu ve Zelenskiy hükümeti bence en zor aşamaya geldi. Çünkü askeri olarak savaşma isteği ve motivasyonu hızla tükenen bir Ukrayna ordusu ile Zelenskiy’e olan inancı hızla azalan bir Ukrayna halkı var. Anlaşılan Zelenskiy ve Ukrayna için zaman daralıyor. Trump-Putin görüşmesi de Ukrayna aleyhine akan zamanı hızlandırdı. Buna rağmen Zelenskiy Rusya topraklarındaki saldırılar ile psikolojik üstünlük sağlamaya çalışırken iç kamuoyuna da mesaj veriyor. Ukrayna sahada kaybettiği üstünlüğünü bu tarz saldırılarla kapatmak istiyor. Peki, bu başarılı oluyor mu tabiki hayır. Çünkü Ukrayna'daki kamuoyu artık bir savaş değil barış istiyor. Bunu Ukrayna'daki anketlerde, haberlerde ve protestolarda artık net olarak görüyoruz.
‘Macaristan saldırısı dikkat çekici’
Ukrayna’nın Rusya toprakları dışından başka bir ülkeye yönelik saldırı düzenlemesine dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
İlginç olan bir nokta ise Macaristan'ın bu saldırılarla cezalandırılmasıdır. Doğal olarak Macaristan'ın zarar görmesi Avrupalı savaş isteyen liderlerinde işine geliyor. Avrupalılar bir yönden Rusya'ya zarar vermek hedefinden vazgeçmezken diğer yönden de Avrupa'da Rusya konusunda tarafsız kalan ülkelere Ukrayna üzerinden sopa gösteriyor. Anlaşılan o ki Zelenskiy ve ekibi hala savaş istiyor ve bunu sürdürebilecek güçte olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Bu savaş isteğine rağmen Zelenskiy ve Avrupalı liderler Trump'ı ikna etmeleri gerekiyor. Bana göre bu oldukça zor. Hatta bu akşam Trump ve ekibi Ukrayna ve Avrupalılara bazı sürprizler yapabilir diye düşünüyorum.